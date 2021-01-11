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Bayhan Gürhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşında?

Son zamanlarda hayat hikayesi ile gündeme gelen şarkıcı Bayhan Gürhan'ın hayatı merak ediliyor. Peki Bayhan Gürhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşında? İşte Bayhan Gürhan hakkında merak edilen detaylar...

Bayhan Gürhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşında?

Popstar şarkı yarışmasına katılarak kendine özgü yorumu ile dikkatleri üzerine çeken Bayhan Gürhan gündemde. Bayhan Gürhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşında? İşte Bayhan Gürhan'ın biyografisi...

BAYHAN GÜRHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurdu.
Bayhan yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkardı. 2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı.

Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak yer aldı. Afyonkarahisar'da düzenlenen Caz Festivali'nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra'nın "My Way" ve Andy Williams'ın "A Time for Us" gibi eserlerini seslendirdi.
2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2015 Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına evlenmek için katıldı ancak daha sonra bu programdan ayrıldı.

ALBÜMLERİ

YılAdı
2004Hayal Edemiyorum
2008Vurdumduymaz
2009Kısa Veda
2011Yalan
2011Yenildim
2011Cezayir Menekşesi
2013Şafak Türküsü

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