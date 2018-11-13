Bayhan Gürhan, 2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak renk kattı. Afyonkarahisar'da düzenlenen “Caz Festivali”nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra, Andy Williams ve Louis Armstrong'un "My Way", "A time For Us" gibi eserlerini seslendirdi. Peki, Bayhan Gürhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
BAYHAN GÜRHAN KİMDİR?
Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 yılında Adana'da doğdu. 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurdu. Bayhan yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkardı.
2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak renk kattı. Afyonkarahisar'da düzenlenen “Caz Festivali”nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra, Andy Williams ve Louis Armstrong'un "My Way", "A time For Us" gibi eserlerini seslendirdi.
2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2015 Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına evlenmek için katıldı ancak daha sonra bu programdan ayrıldı.
BAYHAN GÜRHAN'IN ALBÜMLERİ
|Yıl
|Adı
|2004
|Hayal Edemiyorum
|2008
|Vurduyduymaz
|2009
|Kısa Veda
|2011
|Yalan
|2011
|Yenildim
|2011
|Cezayir Menekşesi
|2013
|Şafak Türküsü
BAYHAN GÜRHAN'IN SİNGELERİ
|Yıl
|Adı
|2008
|Hoşgörülü Olmalıyız
|2008
|Bir Ben Mi
|2008
|Fırtına Sevda
|2008
|Kısa Sevda
|2008
|İnceden
|2008
|Hiç Bir Affın Yok
BAYHAN GÜRHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2012
|Kendimize Doğru
|-
|İlk oyunculuk
|2013
|Arif Pancar
|-
|-
|2014
|Ankara'nın Dikmeni
|-
|Konuk oyuncu
BAYHAN GÜRHAN'IN TV PROGRAMLARI
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