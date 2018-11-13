Bayhan Gürhan kimdir?
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Bayhan Gürhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşında, nereli?

Bayhan Gürhan, 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurdu. Hayal Edemiyorum, Kısa Sevda en sevilen şarkıları arasında yer alıyor. Peki, Bayhan Gürhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşında, nereli?

13.11.2018 - 12:06 | Güncelleme:

Bayhan Gürhan, 2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak renk kattı. Afyonkarahisar'da düzenlenen “Caz Festivali”nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra, Andy Williams ve Louis Armstrong'un "My Way", "A time For Us" gibi eserlerini seslendirdi. Peki, Bayhan Gürhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

BAYHAN GÜRHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 yılında Adana'da doğdu. 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurdu. Bayhan yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkardı.

2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak renk kattı. Afyonkarahisar'da düzenlenen “Caz Festivali”nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra, Andy Williams ve Louis Armstrong'un "My Way", "A time For Us" gibi eserlerini seslendirdi.

2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2015 Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına evlenmek için katıldı ancak daha sonra bu programdan ayrıldı.

BAYHAN GÜRHAN'IN ALBÜMLERİ

 
Yıl Adı
2004 Hayal Edemiyorum
2008 Vurduyduymaz
2009 Kısa Veda
2011 Yalan
2011 Yenildim
2011 Cezayir Menekşesi
2013 Şafak Türküsü

BAYHAN GÜRHAN'IN SİNGELERİ

Yıl Adı
2008 Hoşgörülü Olmalıyız
2008 Bir Ben Mi
2008 Fırtına Sevda
2008 Kısa Sevda
2008 İnceden
2008 Hiç Bir Affın Yok

BAYHAN GÜRHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Yıl Adı Rol Notlar
2012 Kendimize Doğru - İlk oyunculuk
2013 Arif Pancar - -
2014 Ankara'nın Dikmeni - Konuk oyuncu

BAYHAN GÜRHAN'IN TV PROGRAMLARI

  • Popstar Türiye (2004)
  • Mavi Şeker (konuk, 2008)
  • Akşam Keyfi (konuk, 2009)
  • Çarkıfelek (2012)
  • Arım Balım Peteğim (2011, Azer Bülbül ile düet yapmıştır)
  • Ben Burdan Atlarım (2013)
  • Benim Yolum (2013, sunucu)
  • Gündem Özel (2014, konuk)
  • İnsanlık Hali (2016, konuk)
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