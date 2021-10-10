Pandemiden çok kısa bir süre önce beyaz perdede seyirciyle buluşan Bayi Toplantısı filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. BKM film yapımcılığında çekilen filmin oyuncu kadrosunda Onur Buldu ve Doğu Demirkol da bulunuyor. İşte Bayi Toplantısı filmi konusu ve oyuncularıyla ilgili merak edilenler
BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI
İbrahim Büyükak - Namık
Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze Karaduman
BAYİ TOPLANTISI KONUSU NE?
Çekimleri Konya ve İstanbul'da gerçekleşen Bayi Toplantısı filminin hikayesi ise şöyle:
Bayi toplantısı için Anadolu’dan İstanbul‘a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.
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