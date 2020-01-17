Bayi Toplantısı'ndan ilk afiş

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı dördüncü filmi 'Bayi Toplantısı' seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.
Büyükak’ın, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı’yla başrolleri paylaştığı, üç beyaz eşya satıcısının katıldıkları bayi toplantısında yaşadıkları birbirinden komik maceraları anlatan filmden ilk afiş görücüye çıktı.
Yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği sezonun en iddialı komedilerinden olan ‘Bayi Toplantısı’ 21 Şubat’ta gösterime girecek.
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