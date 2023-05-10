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Haberler İş-Yaşam Baymak'ın gelirleri yüzde 135 yükseldi
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Baymak'ın gelirleri ilk çeyrekte yüzde 135 yükseldi

Baymak, yılın ilk çeyreğinde cirosunu 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 135 artırarak 1 milyar TL'ye ulaştırdığını açıkladı

Baymak'ın gelirleri yüzde 135 yükseldi
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Baymak 2023 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre firma söz konusu dönemde cirosunu geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 135 artırarak 1 milyar TL’ye taşıdı. Baymak’ın ihracat cirosu da aynı dönemde yüzde 30 artış gösterdi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak CEO'su Ender Çolak küresel risklerin neden olduğu mevcut konjonktürde başarılı bir çeyreği geride bıraktıklarına vurgu yaptı.

Türkiye iklimlendirme sektörünün son 4 yılda yüzde 43’lük büyüme gösterdiğini belirten Çolak "Baymak da cirosunu son 4 yılda yaklaşık 4’e katladı. İlk 3 ayda, kombi kategorisinde adet bazında yüzde 127 büyüme elde ettik” ifadelerini kullandı.

“Ancak unutmamamız gereken bir nokta var ki iklimlendirme sektörünün gösterdiği gelişime paralel olarak karbon salımında ve enerji tüketimindeki payı da artıyor” diyen Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan çeşitli yükümlülüklerin yanı sıra Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat Anlaşması gibi çok sayıda uluslararası düzenlemeyle sürdürülebilirlik konusu artık ülkelerin ve şirketlerin daha fazla gündeminde. Avrupa’da doğal gazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanırken, konutlarda hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacı ısı pompası gibi elektrikli ürünlerle sağlanmaya başladı. Önümüzdeki 10 yılda, Avrupa’da ısı pompası pazarının dört katına çıkmasını bekliyoruz. Isı pompası, fotovoltaik güneş kolektörleri ve bunlara bağlı hibrit sistemler de hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak” şeklinde konuştu.

KARBON NÖTR AKILLI ÇÖZÜMLERE YATIRIM

Baymak’ın da iştiraki olduğu BDR Thermea Group’un bu doğrultuda “Enerji ile Büyü” stratejisi çerçevesinde globalde karbon nötr akıllı çözümlere 500 milyon Euro’luk yatırım yaptığını ifade eden Çolak, Grubun 2019-2030 döneminde kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltmayı taahhüt ettiğini anımsattı. Enerji dönüşümünün liderlerinden biri olarak gösterilen BDR Thermea’nın 250 milyon Euro'yu aşan bir yatırımla ısı pompasında lider olmaya koştuğuna dikkat çeken Çolak, “Grubumuzun tüm markaları sürdürülebilir gelecek için hazırlanıyor. Bir yandan ısı pompalarına, hibrit ve hidrojen çözümlerine yatırım yaparken, entegre iklimlendirme çözümleri ile enerji dönüşümüne yön veriyoruz. BDR Thermea, geleceğin temiz yakıtı hidrojen ile yüzde 100 uyumlu kombiler için de Avrupa’da birkaç şehirde pilot uygulamalara başladı. Enerji dönüşümünün kaçınılmaz olduğu ülkemizde de iklimlendirme sektöründe hidrojeni daha sık konuşmaya başlayacağız” dedi.

Baymak’ın da Türkiye’de enerji tasarrufunu ön plana çıkaran, enerji dönüşümüne katkı sunan ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan cihazların üretimine öncelik verdiğini belirten Çolak, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye Ulusal Enerji Planı kapsamında, 2053 net sıfır emisyon hedefi esas alınarak 2035 yılına kadar enerji sektöründeki hedeflerin belirlendiği çalışmada, emisyon azaltımını sağlamak amacıyla yer verilen doğal gaza hidrojen ve sentetik metan karıştırılması, hidrojen enerjisinin ilk aşamada yerinde tüketimi ve sanayinin ihtiyacının karşılanmasına yönelik kullanımı öngörüldü. Biz de 2021 yılında, Bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye’de ilk kez hidrojen karışım ile uyumlu olarak çalışabilen Baymak Lunatec kombileri geliştirdik. Türkiye, BDR Thermea Group’un Ar-Ge teknolojisiyle üretilen Baymak Lunatec kombilerin üretim üssü oldu.” 2022 yılını 5 milyon Euro yatırımla tamamladıklarını hatırlatan Çolak “2023’te Ar-Ge, ürün ve hat yatırımlarımızla 15 milyon Euro’luk bir seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

LEED ALTIN SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANDI

Öte yandan Baymak’ın gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak benimsediğinin altını çizen Çolak, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Geçen yıl WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından verilen "Yeşil Ofis Diploması"nı alarak sürdürülebilir gelecek hedeflerimiz yolunda önemli bir başarıya daha imza attık. Bağlı bulunduğumuz BDR Thermea Group bünyesinde bu diplomayı alan ilk grup şirketi olduk. Şimdi de Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilen Leed Altın Sertifika almaya hak kazanmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz.”

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