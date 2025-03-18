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        Bayrak saldırganı yakalandı

        İzmir'in Tire ilçesinde İ.Ö., bir lokantanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını yerinden kopardı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, İ.Ö. kısa sürede yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 22:32 Güncelleme: 18.03.2025 - 22:32
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        Bayrak saldırganı yakalandı
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        İpekçiler Mahallesi Tire Sanayi Sitesindeki bir lokantanın önünde bir kişi, saat 03.00 sıralarında sanayi sitesinde yürüdüğü sırada, bir lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını yerinden kopardı.

        Durumu fark eden işletme sahipleri, şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İ.Ö. isimli şüpheli, Tire- Torbalı yolunda yakaladı. Gözaltına alınan İ.Ö., emniyete götürüldü.

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        BAYRAĞI YERİNDEN KOPARDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan, İ.Ö.'nün bayrağı kopardığı anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, lokantanın önünden geçen İ.Ö.’nün, asılı olan Türk bayrağını 2 hamle ile yerinden koparıp, yoluna devem ettiği anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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