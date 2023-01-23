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Bayraktar TB2 'çığır açan teknolojiler' arasında

Bayraktar TB2'ler, MIT Technology Review dergisi tarafından 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterildi

Bayraktar TB2 'çığır açan teknolojiler' arasında
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AA

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en önemli teknoloji mecralarından biri olan MIT Technology Review, milli SİHA'larımız Bayraktar TB2'leri 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterdi" ifadesini kullandı.

MIT Technology Review dergisinin internet sitesinde, Bayraktar TB2 gibi Türk yapımı uçakların, drone'lerin savaştaki rolünü önemli ölçüde genişlettiği belirtildi.

Derginin internet sitesinde, on yıllar boyunca Predator ve Reaper gibi üst düzey hassas vuruş yapan Amerikan uçaklarının drone savaşına hükmettiği ancak Ukrayna'daki savaşın Çin, İran ya da Türkiye'de üretilen düşük bütçeli modellerle tanımlandığı aktarıldı.

Yeni insansız hava araçlarından bazılarının DJI gibi hem keşif hem de yakın menzilli saldırılar için kullanılan hazır quadcopter'ler olduğu aktarılan internet sitesinde, "Rusya'nın Kiev'de sivillere saldırmak için kullandığı 30 bin dolarlık İran yapımı patlayan Shahed drone'ler gibi diğerleri ise daha uzun menzilli görevler yapabiliyor. Ancak en dikkat çekici olanı Türkiye'nin Baykar şirketi tarafından üretilen 5 milyon dolarlık Bayraktar TB2." ifadeleri kullanıldı.

Derginin internet sitesinde Bayraktar TB2'lere ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"TB2, yavaş uçan bir gövdede bir araya getirilmiş yeterince iyi parçalardan oluşan bir koleksiyon. Saatte 138 mil hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık 186 millik bir iletişim menziline sahip. Baykar, 27 saat havada kalabileceğini söylüyor. Ancak TB2, yer istasyonlarıyla video paylaşabilen kameralarla birleştirildiğinde hem kanatlarında taşıdığı lazer güdümlü bombaları hedeflemek hem de yerden topçu atışlarını yönlendirmeye yardımcı olmak için güçlü bir araç haline geliyor.

En önemlisi ise basitçe kullanılabilirliği... Reaper gibi ABD yapımı insansız hava araçları, daha yetenekli ancak daha pahalı ve sıkı ihracat kontrollerine tabi. TB2 ise isteyen her ülke için mevcut. Ukrayna, 2019'da Donbas'taki askeri operasyonlar için 6 tane satın aldı ama İHA'lar 2022'nin başlarında Rus işgalcilerin engellenmesine yardımcı olduklarında dünyanın dikkatini çekti. Taktiksel avantajları açık."

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