        Haberler Bilgi Ekonomi Bayram ikramiyesi tutarı netleşiyor! Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman belli olur, yüzde kaç zam gelecek?

        Bayram ikramiyesi tutarı netleşiyor! Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?

        Geçen sene 4 bin TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesinin bu sene kaç TL'ye yükseleceği merak ediliyor. Konu hakkında hükümetin çalışmaları devam ederken, yüzde 25'lik bir artış ihtimali öne çıkıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, masada yer alan ihtimaller neler?

        Giriş: 11.02.2026 - 10:47 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:47
        1

        Emekli bayram ikramiyesi kamuoyundaki yerini korurken, ikramiye tutarına dair detaylar da netleşmeye başlıyor. Edinilen bilgilere göre; ikramiyelerde bu sene yüzde 25'lik bir artışın hedeflendiği belirtilirken, net tutarın Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. İşte, 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesine dair son detaylar

        2

        2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den, 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacak.

        Söz konusu çalışma hayata geçirilirse emekliler iki bayramda 10 bin TL ikramiye alacak bu da yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.

        İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bu ihtimal oldukça zayıf olarak değerlendiriliyor.

        3

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

        Aydemir'in haberine göre; emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artarak, 6 bin TL'ye çıkarılması bütçe dengeleri ve kaynak açısından mümkün görünmüyor.

        4

        ZAMLI İKRAMİYE TUTARININ MALİYETİ NE OLACAK?

        Bayram ikramiyeleri 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılırsa; 17 milyonu aşkın emekliye ödenecek bayram ikramiyesindeki artışın toplam ek maliyeti iki bayram için yaklaşık 35 milyar TL olacak.

        6 bin TL gibi bir senaryoda ilave maliyet daha artıyor. İkramiyelere 2 bin TL’lik artış 70 milyar TL’ye yakın bir kaynak gerektiriyor.

        5

        2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

        Bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
