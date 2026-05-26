Bayram namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? İşte mezheplere göre Kurban Bayramı namazı kılınışı
Kurban Bayramı için geri sayım sürerken "Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve nasıl niyet edilir?" soruları gündemdeki yerini aldı. Bayram namazı güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. İl il farklılık gösteren bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanır. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre bayram namazının kılınışı ve tekbirlerin uygulanışı merak konusu oldu. İşte Diyanet ile adım adım Kurban Bayramı namazı kılınışı…
İslam aleminde büyük öneme sahip ibadetlerden biri olan bayram namazı, Kurban Bayramı sabahında cemaatle birlikte eda edilmektedir. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında kılınan bayram namazı öncesinde, "Bayram namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir ve bayram namazı nasıl kılınır?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı’nda namaz sonrası kurban ibadeti yerine getirilir. Ayrıca teşrik tekbirleri de bayram boyunca okunmaya devam edilir. İşte detaylar...
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1.Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.