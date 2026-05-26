Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayram namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir ve kılınır? Kurban Bayram Namazı Kılınışı (Nanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli Mezhebine göre)

        Bayram namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? İşte mezheplere göre Kurban Bayramı namazı kılınışı

        Kurban Bayramı için geri sayım sürerken "Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve nasıl niyet edilir?" soruları gündemdeki yerini aldı. Bayram namazı güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. İl il farklılık gösteren bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanır. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre bayram namazının kılınışı ve tekbirlerin uygulanışı merak konusu oldu. İşte Diyanet ile adım adım Kurban Bayramı namazı kılınışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İslam aleminde büyük öneme sahip ibadetlerden biri olan bayram namazı, Kurban Bayramı sabahında cemaatle birlikte eda edilmektedir. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında kılınan bayram namazı öncesinde, "Bayram namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir ve bayram namazı nasıl kılınır?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı’nda namaz sonrası kurban ibadeti yerine getirilir. Ayrıca teşrik tekbirleri de bayram boyunca okunmaya devam edilir. İşte detaylar...

        2

        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

        1.Rekat

        Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

        Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

        İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

        3

        2. Rekat

        İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        4

        Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel "Babaocağını geri almak üzere" diyerek Genel Merkez'den ayrıldı, Meclis'e yürüyüşe geçti

        İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin teslim edilmesi için Ankara Emniyeti'ne ikinci kez başvurdu. Ankara Valiliği'nin emniyete tahliye talimatı vermesinin ardından polis ekipleri genel merkeze gelirke...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi