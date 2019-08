Kurban Bayramı namaz saati kaçta? sorusu tüm İslam dünyasının yarın büyük bir coşkuyla karşılayacağı paylaşmanın ve dayanışmanın temsili Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Bu önemli gün kılınacak bayram namazıyla başlayacak ardından kurban ibadetleri yerine getirilecek. 2019 Bayram namazı saatleri haberimizde.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ - 2019 İL İL (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ADANA, TRABZON)

"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin: 05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35."

KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki bayram namazı vardır: Biri, Ramazan Bayramı namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır.

Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından takriben 45 dakika sonra başlayıp kaba kuşluğa kadardır.

Bayram namazları ikişer rek’attir ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Aynen sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek’atte üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rek’atte Sübhâneke’den sonra Fâti- ha’dan evvel; üçü de ikinci rek’atte kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek’atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğun- dan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bay- ram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.

Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra okunur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitreden, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir.

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.

Teşrik tekbîri şöyledir:

Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd. Bu tekbîri her mükellef kadın ve erkeğin, Namazı ister cemâatle ister tek başına kılsın, ister müsâfir, ister mukim olsun farzın selamından sonra hemen okumaları vaciptir.

KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.),kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.