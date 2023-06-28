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Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de bayram sabahı acı kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi - En son haberler
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Kurbanlık almaya giden ailenin otomobili kanala uçtu: 3 ölü

Mersin'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir araç sulama kanalına düştü. Feci olayda Hacı ve Fesla Yoldaş çifti ile 8 yaşındaki oğulları Muhammed Enes hayatını kaybetti

Mersin'de bayram sabahı acı kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi - En son haberler
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DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalleye kurbanlık almaya giderken sulama kanalına uçan otomobildeki Hacı (37) ve Fesla Yoldaş (40) çifti ile 8 yaşındaki oğulları Muhammed Enes hayatını kaybetti. Çiftin diğer çocukları Ahmet Enes ise kazadan yara almadan kurtuldu.

DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Günyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Avadan Mahallesi´ne kurbanlık almaya giden Hacı Yoldaş'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçarak ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, büyük bir bölümü suya gömülen otomobilin sürücüsü Hacı Yoldaş ile eşi Fesla ve oğulları Muhammed Enes ve A.E.'yi çıkardı. Ekipler, Yoldaş çifti ile çocukları Muhammed Enes'in hayatını kaybettiği belirledi. A. E. Yoldaş'ın ise yara almadığı tespit edildi.

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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