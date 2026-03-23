        Bayram sonrası trafik yoğunluğu

        İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 51'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'ya kadar ulaştı

        Giriş: 23.03.2026 - 09:26 Güncelleme:
        İstanbul'da, Ramazan Bayramı ve ara tatilin sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        AA'da yer alan habere göre Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

        TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki bölgede araçlar güçlükle seyrediyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

        Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM Bağlantı Yolu'nda da sürücüler zaman zaman araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekiyor.

        Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar yoğunluk yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nda, Avcılar ile Mahmutbey Gişeler arasında ve Gaziosmanpaşa'dan Hasdal Kavşağı'na kadar araçlar ağır seyrediyor.

        Sürücüler, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde araçlarıyla kontrollü ilerliyor.

        Özellikle Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade gibi aktarma merkezleri, metrobüs durakları ve diğer toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor. Yolcular, zaman zaman duraklarda araçları beklemek zorunda kaldı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62'ye kadar çıktı.

        Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 51'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'ya kadar ulaştı.

        Fotoğraflar: İHA

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        Savaşta kimin planı işliyor?
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
