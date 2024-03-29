RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene Ramazan Bayramı 9 Nisan Salı günü arife olmak üzere 10, 11 ve 12 Nisan'da idrak edilecek. Bu kapsamda Pazartesiye denk gelen 8 Nisan da tatile eklendi.