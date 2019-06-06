Bayram tatili ne zaman bitiyor? sorusu Ramazan Bayramı'nın son gününde özellikle çalışanlar tarafından araştırılıyor. Pazartesi öğleden sonra başlayan resmi tatil ne zaman sona erecek? Peki yarın okullar tatil mi? İşte 2019 bayram tatiline dair detaylar...

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2019

Pazartesi günkü arefenin ardından 2019 Ramazan Bayramı tatili Salı günü başladı. 3 günlük Ramazan Bayramı tatili bugün sona eriyor. Ancak alınan karar doğrultusunda, yarın resmi kurumlarda çalışan memurlar izinli sayılacak. Böylece Ramazan Bayramı için 9 günlük kesintisiz tatil yapılacak.

7 HAZİRAN 2019'DA OKULLAR TATİL Mİ? RESMİ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı tatili bugün sona eriyor. Yarın ise resmi tatil değil. Banka, PTT, noter gibi kurumların yanı sıra özel sektördeki şirketler de açık olacak. Ancak özel sektördeki bazı şirketler, yarın da çalışanlarını izinli sayıyor.Öğretmenler de dahil olmak üzere memurlar ise idari izinli sayılacağı için yarın okullar tatil olacak.