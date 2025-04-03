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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!

        Adana'da, minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 44 yaşındaki Ülkü Güleç ile çocukları 17 yaşındaki Bedirhan, 14 yaşındaki Emircan Abdullah ve 11 yaşındaki Dilek Naz Güleç'in cenazeleri toprağa verildi. Baba Zeynel Güleç de otopsi işlemleri sonrası aynı mezarlığa defnedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:44
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        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
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        Adana'da kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkiinde geldi. Feke ilçesinin Tortulu Mahallesi'nde bayram ziyareti için gittiği ailesinden dönen Zeynel Güleç yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.

        5 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Zeynel Güleç ile eşi Ülkü (44) ve çocukları Bedirhan (17), Emirhan (14) ve Dilek Güleç'in (11) hayatını kaybettiğini belirledi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan Saliha Özalp, Onur Özalp, İsmail Mert Özalp, Ekrem Andiç, Rıdvan Yazar, Hürü İçen, Mehmet Ali İçen, Ahmet Ohal, Ayşe Meşe ve İlkay Ocak, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

        ANNE VE 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ

        Ülkü Güleç ile 3 çocuğunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Feke Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından anne ve çocukları, Feke Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        BABA DA YANLARINA DEFNEDİLDİ

        Zeynel Güleç'in cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınları tarafından teslim alındı. Güleç'in cenazesi, eşi ve 3 çocuğunun da defnedildiği Feke Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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