Bayram ziyareti zehir oldu: 11 yaralı

İHA'nın haberine göre, Bartın'ın Amasra ilçesinden il merkezine seyir halinde bulunan A.M.A (21) idaresindeki idaresindeki araç, önünde seyir eden E.O. (33) yönetimindeki yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de savrularak, taklalar attı. Ters dönen araçlarda bulunan 10 kişi kendi imkanları ile araçlardan çıkarken, 1 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

11 yaralı Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki araçtakilerin de bayram gezmesinden döndükleri öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde ulaşımın sağlandığı yol ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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