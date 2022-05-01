Ancak Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani 2 Mayıs Pazartesi bazı AVM'ler saat 12:00 ya da 13:00'te açılacak. Bu sebeple AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.