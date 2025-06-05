Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 6 Haziran Cuma Kurban Bayramı'nın ilk günü olurken son günü ise 9 Haziran Pazartesi olacak. Buna göre bayram tatili, arefe günü ile birlikte toplam 4,5 gün sürecek. Bu süre zarfında banka çalışma saatleri 2025 merak konusu oldu. Para transferi yapmak isteyen kişiler, bayramda havale ve EFT yapılıp yapılmayacağını merak ederken kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ise ''6-7-8-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, tatil mi, EFT ve havale yapılır mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı!