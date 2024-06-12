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        Bayramda 'Beklenmedik Karşılaşmalar' İstanbul Modern'de

        Bayram tatilinde şehirde kalanlar veya İstanbul'a gelenler, İstanbul Modern'de Türkiye'deki ilk kişisel sergisi açılan Olafur Eliasson'un "Senin beklenmedik karşılaşman" sergisini ziyaret rotasına alabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 00:09 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:09
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        Bayramda 'Beklenmedik Karşılaşmalar'
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        Kurban Bayramı tatilinde İstanbul’u sanatla keşfetmek isteyenler, dünyada ilgiyle takip edelen sanatçı Olafur Eliasson’un 30 yıllık kariyerinden derlenen kapsamlı bir seçkiyi keşfetme imkânı bulabilir. Eczacıbaşı Topluluğu ve VitrA sponsorluğunda gerçekleştirilen ve sanatçının Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyan “Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman”ın yanı sıra sanatseverler, İstanbul Modern Koleksiyonu'ndan bir seçkinin yer aldığı “Yüzen Adalar”, Türkiye fotoğraf tarihinin en önemli isimlerinden Ozan Sağdıç’ın “Fotoğrafçının Tanıklığı” ile güncel teknolojiler ve dijital kültüre odaklanan “Zamansız Meraklar” sergilerini ziyaret edebilir.

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        Olafur Eliasson ile beklenmedik bir karşılaşma

        İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson’un seçkisinde, su, ışık, renk, algı ve çevre gibi temalar üzerine yoğunlaşan 40'a yakın yapıt, ziyaretçilerin çevreyle etkileşim kurmasını ve kişisel deneyimler yaşamasını mümkün kılıyor.

        Fotoğrafın ustası ile zamanda yolculuk

        “Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı” başlıklı sergi, dünyada fotoğrafın en yaygın türlerinden biri olan belgesel fotoğrafa odaklanırken aynı zamanda Türkiye’nin 1950’lerden itibaren sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve görsel tarihine de ışık tutuyor.

        Digital üretimler

        “Zamansız Meraklar” sergisi ise, çalışmalarını Türkiye ve dünyanın farklı köşelerinde yürüten genç isimleri bir araya getiriyor ve çeşitli coğrafyalar arasındaki sınırların nasıl esneklik kazandığını görünür kılarak sanatçıların üretim alışkanlıklarındaki değişimler üzerine düşündürüyor.

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        Renzo Piano imzalı yeni bina

        İstanbul Modern’in ücretsiz olarak erişilebilen zemin katında bulunan kütüphanenin girişindeki “Renzo Piano: Yerin Ruhu” sergisi ise yeni müze binasının yapım hikâyesini aktarıyor.

        Tarihi Yarımada’ya karşı seyir keyfi

        Boğaziçi ve Haliç’in buluştuğu özel bir konumda yer alan İstanbul Modern’in çatısını kaplayan yansıtma havuzu ise suyun üstündeki kent yansımasıyla denizi bütünleştirerek benzersiz bir seyir deneyimi sunuyor.

        İstanbul Modern, her pazartesi ve bayramın birinci günü hariç diğer günler ziyarete açıktır.

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        #İstanbul Modern
        #Olafur Eliasson
        #kurban bayramı
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