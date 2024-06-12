Bayramda 'Beklenmedik Karşılaşmalar' İstanbul Modern'de

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul’u sanatla keşfetmek isteyenler, dünyada ilgiyle takip edelen sanatçı Olafur Eliasson’un 30 yıllık kariyerinden derlenen kapsamlı bir seçkiyi keşfetme imkânı bulabilir. Eczacıbaşı Topluluğu ve VitrA sponsorluğunda gerçekleştirilen ve sanatçının Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyan “Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman”ın yanı sıra sanatseverler, İstanbul Modern Koleksiyonu'ndan bir seçkinin yer aldığı “Yüzen Adalar”, Türkiye fotoğraf tarihinin en önemli isimlerinden Ozan Sağdıç’ın “Fotoğrafçının Tanıklığı” ile güncel teknolojiler ve dijital kültüre odaklanan “Zamansız Meraklar” sergilerini ziyaret edebilir.

REKLAM Olafur Eliasson ile beklenmedik bir karşılaşma İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson’un seçkisinde, su, ışık, renk, algı ve çevre gibi temalar üzerine yoğunlaşan 40'a yakın yapıt, ziyaretçilerin çevreyle etkileşim kurmasını ve kişisel deneyimler yaşamasını mümkün kılıyor. Fotoğrafın ustası ile zamanda yolculuk “Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı” başlıklı sergi, dünyada fotoğrafın en yaygın türlerinden biri olan belgesel fotoğrafa odaklanırken aynı zamanda Türkiye’nin 1950’lerden itibaren sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve görsel tarihine de ışık tutuyor.

Digital üretimler “Zamansız Meraklar” sergisi ise, çalışmalarını Türkiye ve dünyanın farklı köşelerinde yürüten genç isimleri bir araya getiriyor ve çeşitli coğrafyalar arasındaki sınırların nasıl esneklik kazandığını görünür kılarak sanatçıların üretim alışkanlıklarındaki değişimler üzerine düşündürüyor. REKLAM Renzo Piano imzalı yeni bina İstanbul Modern’in ücretsiz olarak erişilebilen zemin katında bulunan kütüphanenin girişindeki “Renzo Piano: Yerin Ruhu” sergisi ise yeni müze binasının yapım hikâyesini aktarıyor.