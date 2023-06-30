Türkiye'nin dört bir yanında devam eden Kurban Bayramı heyecanında 2. güne girildi. Gün itibariyle kurban kesimleri devam ederken birçok işletmenin güncel mesai durumu da gündem olmaya devam ediyor. İşte, 29 Haziran 2023 Perşembe günü itibariyle marketlerin son durumu...