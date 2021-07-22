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Sağlık çalışanlarından 'bayramda da aşı olun' çağrısı

Bayramda da görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, vatandaşları "aşı olmaya" davet etti

'Bayramda da aşı olun' çağrısı! - Haberler
'Bayramda da aşı olun' çağrısı
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AA

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da sağlık çalışanları, Kurban Bayramı'nda da hastalara şifa olmaya devam ediyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşılama birimindeki sağlık çalışanları kamera karşısına geçerek ''iyi bayramlar'' dileğinde bulundu.

Sağlık çalışanları vatandaşları aşıya davet etti. Aşılama biriminde görevli hemşire Zeynep Tabanlı, gazetecilere, Covid-19 ile mücadelelerini bayramda da sürdürdüklerini söyledi.

Salgının sona ermesi için mücadele ettiklerini belirten Tabanlı, "Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak aşılama çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kurban Bayramı'nda da aşılamamız devam ediyor. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Aşılanalım, korunalım. İyi bayramlar diliyorum" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HEPİMİZİN YARDIMCI OLMASI GEREKİYOR"

Randevu alarak ikinci doz aşısını olan Gönül Küllü de aşı sayesinde kendisini daha güvende hissettiğini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar dileyen Küllü, "Çok iyi hissediyorum. Çok güzel karşıladılar, mutlu oldum. Rahat hissettim. Sağlık çalışanlarına hepimizin yardımcı olması gerekiyor. Bu zorlu süreçte canla başla çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aşı olan Görke Gürer ise aşı kendisini daha huzurlu ve güvende hissettiğini ifade etti.

Edirne ve Tekirdağ'da da hastane ve aile sağlığı merkezlerine giden vatandaşlar aşılarını oluyor.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 466 bin 713, Kırklareli'nde 394 bin 970, Tekirdağ'da 963 bin 519 olmak üzere Trakya'da 1 milyon 825 bin 202 doz aşı yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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