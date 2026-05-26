Bayramda Getir açık mı ve çalışıyor mu? 2026 Kurban Bayramında Getir çalışma saatleri
Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, bayram günlerinde hangi market ve online alışveriş uygulamalarının hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Bayram öncesi temel ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılamak isteyenler özellikle Getir Market üzerinden siparişlerin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda Getir siparişleri teslim edilecek mi, uygulama bayram boyunca aktif olacak mı? İşte tüm detaylar…
GETİR ÇALIŞMA SAATLERİ 2026
Getir market, haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.
AREFE GÜNÜ GETİR ÇALIŞIYOR MU?
Bu yıl Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. 26 Mayıs günü Getir market hizmet vermeye devam edecek.
KURBAN BAYRAMINDA GETİR AÇIK MI?
Online market ve teslimat hizmeti sunan Getir, Kurban Bayramı gibi özel günlerde de uygulama üzerinden sipariş kabul ediyor ve teslimat yapıyor.
GetirYemek üzerinden sipariş verirken ise restoranın açık olup olmadığı uygulama üzerinden kontrol edilmelidir.