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Bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz? Bakan Karaismailoğlu açıkladı!

Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler, Kurban Bayramı'na sayılı gün kala araştırılmaya başlandı. Köprü ve otoyol ücretleri, 2022 yılının ikinci bayramında yolculuk yapacak olanların gündeminde yer alırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte, Kurban Bayramı'nda ücretli ve ücretsiz olacak yollar ve köprüler...

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  • Bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz? Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Kurban Bayramı'nda ücretli ve ücretsiz yollar listesi

    Kurban Bayramı'na az bir süre kala "Bayram tatilinde hangi yollar ve köprüler ücretsiz oalcak?" sorusu gündeme geldi. 2022 yılının ikinci bayramını tatil yaparak değerlendirmek isteyenler bayramda ücretli ve ücretsiz yollar ve köprüleri araştırıyor. Bir televizyon programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak yollara ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • Bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz? Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Kurban Bayramı'nda ücretli ve ücretsiz yollar listesi

    BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

    Bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devlet projelerini kapsamıyor.

     

    Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.

     
  • Bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz? Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Kurban Bayramı'nda ücretli ve ücretsiz yollar listesi

    KURBAN BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ OLAN OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü

    Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

    Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

    Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

    İzmir - Aydın Otoyolu

    İzmir - Çeşme Otoyolu

    Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

    Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
  • Bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz? Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Kurban Bayramı'nda ücretli ve ücretsiz yollar listesi

    BAYRAMDA ÜCRETLİ OLAN YOLLAR

    Avrasya Tüneli

    Osmangazi Köprüsü

    Kuzey Marmara Otoyolu

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

    Ankara - Niğde Otoyolu

    Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

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