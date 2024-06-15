İZMİR

İzmir’de sıcaklıklar İstanbul’da olduğu kadar gerilemiyor fakat kıyı Ege hafta sonundan itibaren 32-34°C’lere düşecek. Bugünlerde gölgeler bile 41°C, İzmir için meteorolojik olarak tarihi bir haziran ayı oluyor.

Bayram tatili süresinde tahmini sıcaklıklar İzmir-Muğla arasında en yüksek 32 ila 36°C olacak. Uzun süreli yağışlar görünmese de özellikle İzmir’in iç kesimlerinde ara sıra geçiş yapan sağanaklar görülebilir. Yarın ve 17 Haziran Pazartesi yağmur geçişleri Muğla-Antalya arasında da lokal olarak yaşanabilir.

AKDENİZ

Akdeniz’de son yılların en sıcak haziran ayını geçiriyoruz, Antalya ve Mersin-Adana-Antakya arasında termometre gölgede 39-44°C arasında değişiyor. Büyük şehirlerde, ilçe merkezlerinde daha da yüksek kaydediliyor.

Akdeniz’de gelecek 2 gün aşırı sıcaklar etkili, sıcak çarpması riskini göz önüne alarak hareket edilmeli. Hafta sonu pazar gününden itibaren Akdeniz’e de serinlik geliyor. Antalya-Mersin arasında sıcaklıklar haftaya 32-33°C’lere gerileyebilir. Güneşle birlikte yine sıcak bir yaz havası olur.

KARADENİZ

Artvin-Rize-Trabzon-Ordu arasında iç kesimler yağmurlu, kıyılar çok bulutlu. 16-18 Haziran arası sürecek bu yağmurlar Karadeniz’den 19 Haziran’dan itibaren ayrılıyor.

Orta ve Doğu Karadeniz bu pazar günü yağmurlu bir havada 23-24°C gibi sıcaklıklara gerileyere k Türkiye’nin en serin köşesi oluyor.