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        Haberler Bilgi Gündem Bayramda hava nasıl olacak? MGM’den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

        Bayramda hava nasıl olacak? MGM'den hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

        Bu sene Haziran ayının 16-19 tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı'nda hava durumu tahminleri merak ediliyor. Arife günü biraz azalacak olan hava sıcaklıklarının bayramda yeniden artması bekleniyor. Peki Bayramda hava nasıl olacak? İşte MGM uyarıları ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:29
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu ve yağış uyarısı geldi. Bayramda rotasını tatil beldelerine çeviren vatandaşlar hava durumu tahminlerini merak ediyor. 16 - 19 Haziran 2024 tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı hava durumu raporuna göre yağışın batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir. İşte bayramda hava durumu raporu

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        BUGÜN HAVA NASIL?

        Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

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        KURBAN BAYRAMINDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

        İSTANBUL

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e göre Kurban bayramı içerisinde İstanbul’da yağmur beklenmiyor. Hava sıcaklıkları bayram boyunca gündüz 27 ila 30°C arasında seyrederken bazı ilçelerde 32-33°C’lere çıkabilir. Bu koşullar İstanbul’da bu bayramın nispeten rahat geçeceğini gösteriyor.

        ANKARA

        Ankara’da gelecek günler yağış çok az, hava az bulutlu ve güneşli kalacak. Gün içinde Ankara’da sıcaklıklar 26 ila 31°C arasında seyredecek. Bayram havası Ankara için bunaltıcı görünmüyor fakat güneş altında yine 40°C'ye yakın hissedilir, gölgelerde kalınırsa bu hava konforlu bir tatil dönemi vaadediyor.

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        İZMİR

        İzmir’de sıcaklıklar İstanbul’da olduğu kadar gerilemiyor fakat kıyı Ege hafta sonundan itibaren 32-34°C’lere düşecek. Bugünlerde gölgeler bile 41°C, İzmir için meteorolojik olarak tarihi bir haziran ayı oluyor.

        Bayram tatili süresinde tahmini sıcaklıklar İzmir-Muğla arasında en yüksek 32 ila 36°C olacak. Uzun süreli yağışlar görünmese de özellikle İzmir’in iç kesimlerinde ara sıra geçiş yapan sağanaklar görülebilir. Yarın ve 17 Haziran Pazartesi yağmur geçişleri Muğla-Antalya arasında da lokal olarak yaşanabilir.

        AKDENİZ

        Akdeniz’de son yılların en sıcak haziran ayını geçiriyoruz, Antalya ve Mersin-Adana-Antakya arasında termometre gölgede 39-44°C arasında değişiyor. Büyük şehirlerde, ilçe merkezlerinde daha da yüksek kaydediliyor.

        Akdeniz’de gelecek 2 gün aşırı sıcaklar etkili, sıcak çarpması riskini göz önüne alarak hareket edilmeli. Hafta sonu pazar gününden itibaren Akdeniz’e de serinlik geliyor. Antalya-Mersin arasında sıcaklıklar haftaya 32-33°C’lere gerileyebilir. Güneşle birlikte yine sıcak bir yaz havası olur.

        KARADENİZ

        Artvin-Rize-Trabzon-Ordu arasında iç kesimler yağmurlu, kıyılar çok bulutlu. 16-18 Haziran arası sürecek bu yağmurlar Karadeniz’den 19 Haziran’dan itibaren ayrılıyor.

        Orta ve Doğu Karadeniz bu pazar günü yağmurlu bir havada 23-24°C gibi sıcaklıklara gerileyere k Türkiye’nin en serin köşesi oluyor.

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