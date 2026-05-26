Bayramda kargolar açık mı? 2026 Kurban bayramında kargolar dağıtım yapacak mı?
Kurban Bayramı yaklaşırken "Bayramda kargolar açık mı?", "Kargo dağıtımı yapılacak mı?" ve "PTT Kargo çalışıyor mu?" soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı süresince çoğu kargo şirketinde dağıtım hizmeti durduruluyor. Peki, Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 2026 Kurban bayramında kargolar dağıtım yapacak mı? İşte 2026 Kurban Bayramı kargoların çalışma saatleri...
Kurban Bayramı öncesinde internet alışverişlerinin artmasıyla birlikte kargo şirketlerinin bayram mesaisini araştırılmaya başladı. Özellikle resmi tatil süresince kargo şubelerinin açık olup olmayacağı, dağıtım yapılıp yapılmayacağı ve teslimat süreçlerinin nasıl işleyeceği gündemde yer alıyor. Peki, Bayramda kargolar açık mı? 2026 Kurban bayramında Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo ve Yurtiçi Kargo çalışıyor mu? İşte detaylar...
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?
Kurban Bayramı süresince kargo şirketlerinin büyük bölümünün resmi tatil nedeniyle hizmet vermemesi bekleniyor. Genel uygulamalara göre:
Bayramın 1. günü kargo şubeleri kapalı oluyor
Resmi tatil boyunca dağıtım hizmetleri durdurulabiliyor
Bazı firmalar arife günü yarım gün çalışabiliyor
Bayram sonrası ilk iş gününde normal çalışma düzenine dönülüyor
Şubelere ve bölgelere göre çalışma saatlerinde farklılık yaşanabileceği belirtiliyor.
PTT Kargo bayramda çalışıyor mu?
PTT bünyesinde hizmet veren PTT Kargo’nun resmi tatillerde kapalı olması bekleniyor. Bu nedenle Kurban Bayramı boyunca dağıtım işlemlerinin yapılmaması ve işlemlerin resmi tatil sonrası devam etmesi öngörülüyor.
PTT şubeleri genellikle arife günü öğlene kadar hizmet veriyor. Ancak şehir ve şube yoğunluğuna göre değişiklik yaşanabiliyor.
Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve MNG Kargo açık mı?
Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve MNG Kargo gibi özel kargo firmalarının da resmi tatil süresince büyük ölçüde kapalı olması bekleniyor.
Önceki yıllardaki uygulamalarda:
Arife günü sınırlı mesai uygulanmıştı
Bayram boyunca teslimat yapılmamıştı
Bayram sonrası yoğunluk nedeniyle teslim sürelerinde uzama yaşanmıştı
Bu nedenle vatandaşların önemli gönderilerini bayram öncesinde tamamlaması öneriliyor.
Kargo dağıtımı bayramda yapılacak mı?
Kurban Bayramı süresince çoğu kargo şirketinde dağıtım hizmeti durduruluyor. Özellikle resmi tatil günlerinde:
Kurye dağıtımları yapılmıyor
Şubeler kapalı olabiliyor
Teslimatlar ilk iş gününe sarkabiliyor
Ancak bazı özel lojistik firmalarının sınırlı bölgelerde nöbetçi hizmet verebildiği belirtiliyor.