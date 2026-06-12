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        Haberler Ekonomi Para Bayramda krediden çok kart limitleri kullanıldı

        Bayramda krediden çok kart limitleri kullanıldı

        Bayram döneminde artan harcamalar, tüketicilerin finansman tercihlerine de yansıdı. Hesap.com verilerine göre bireyler ihtiyaç kredisi kullanmak yerine mevcut kredi kartı limitlerini değerlendirirken, kredi kartı hacmindeki artış ihtiyaç kredilerinin üzerinde gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 14:15 Güncelleme:
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        Bayramda krediden çok kart limitleri kullanıldı

        Kurban Bayramı döneminde finansman ihtiyacı artarken, Hesap.com verileri tüketicilerin bu ihtiyacı karşılarken hangi ürünleri tercih ettiğini ortaya koydu. Hesap.com verilerine göre bayram harcamalarının yoğunlaştığı mayıs ayında kredi kartı hacmi bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 2 büyüme kaydederken, ihtiyaç kredilerindeki artış daha sınırlı gerçekleşerek yüzde 0,34 seviyesinde kaldı.

        Bu eğilimin yalnızca bayram dönemine özgü olmadığına dikkat çeken Hesap.com Genel Müdür Yardımcısı Lütfi Kalaycı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

        “Yıl genelinde tüketicilerin ihtiyaç kredisi kullanmak yerine mevcut kredi kartı limitlerini değerlendirmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Kredi kartı hacmindeki büyümenin ihtiyaç kredilerinin üzerinde seyretmesi de bu eğilimi destekliyor. Öte yandan yılın ilk beş ayında enflasyon yüzde 16,6 olarak gerçekleşirken, kredi büyümesinin yüzde 12 ile bunun altında kalması, kredi talebinin daha kontrollü bir görünüm sergilediğine işaret ediyor. Bankalara uygulanan kredi büyüme sınırının yüzde 2’den yüzde 1,5’e indirilmesiyle birlikte kredi büyümesindeki yavaşlamanın önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Bu ortamda tüketicilerin mevcut finansman imkânlarını daha etkin kullanmaya yönelmeyi sürdüreceğini öngörüyoruz” dedi.

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