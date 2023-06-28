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Bayramda sağlık ayarlarınızla oynamayın! 1 dilim baklava 7 çorba kaşığı şekere eş değer!

Bayramların değişmezlerinde biri de tatlı ikramları. Baklava, kadayıf, şöbiyet ve çeşitli pastalar bu ikramların başta gelenleri arasında .Hem yüksek şeker içeriği hem de tüketiminde aşırıya kaçılması nedeniyle tatlılar sağlık ayarlarımızla oynayabiliyor. 1 dilim baklava 7 çorba kaşığı şekere eş değer diyelim ve tüketiminde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizelim.

Bayramda sağlık ayarlarınızla oynamayın! 1 dilim baklava 7 çorba kaşığı şekere eş değer!

Haberimiz şekerin ve şekerle yapılan tatlıların zararlı etkileri konusunda bilgiler vererek bayramda doğru tatlı tüketimiyle ilgili öneriler içeriyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, "Bayramda ziyaret edilen her evde şerbetli hamur tatlılarını yemek, kişide şeker yükselmesine ve insülin direnci oluşmasına yol açmaktadır.

Uzman Diyetisyen Aslıhan Altuntaş
Uzman Diyetisyen Aslıhan Altuntaş

Bu nedenle bayramda misafirlerin çeşitli hastalıklarının olabileceğini ve 'hayır' dediklerinde ısrar edilmemesi gerektiğini düşünmek gerekir" diyerek devam ediyor:

"Toplumuzda diyabet, kolesterol, tansiyon ve karaciğer yağlanması sorunları sık görülmektedir. Her 10 yetişkinden biri diyabet tanısı almaktadır. Hem Türkiye'de hem de dünyada diyabet sorunu yaşayanların yüzde 50'si diyabet hastası olduğunun farkında değildir. İnsülin direnci, diyabeti veya kalp hastalığı bulunan kişilerin bayramda sürekli baklava türü yiyecekler tüketmeleri vücutlarına zarar vermektedir. Bu nedenle bayram süresince tatlı ikramları konusunda çok dikkatli olunmalıdır. Bu dönemde olağanın dışında unlu besinler, makarna, ekmek, pilav ve çorbalar yerine çoğunluğu yeşillik olan proteinli öğüne dönmek daha önemlidir. Bunu yapmak karbonhidrata kısa bir mola vermeye ve gidilen yerlerde ikramlıklara yer açmaya yardımcı olacaktır."

KALORİYİ ALMAK KOLAY YAKMAK ZOR

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Baklavalar, börekler, sütlü tatlılar bayramda bol kalorileriyle gündeme gelen besinler arasında bulunuyor. Alınan kaloriyi yakmanın zorlu bir süreç gerektirdiği, çok masum görülen ikramlıkların bayram sonrası kilo ve hastalık olarak geri dönebileceği belirtiliyor. Bazen ikram edilen bir tatlının bir dilimi kaşıklar dolusu şekere denk gelebiliyor.

HANGİ TATLI KAÇ KAŞIK ŞEKER İÇERİYOR?

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

*1 dilim baklavadan 336 kalori alınıyor ve bu 7 çorba kaşığı şeker anlamına geliyor. Alınan kaloriyi yakmak için 1 saat tempolu yürüyüş yapmak gerekiyor.

*60 gramlık ince dilimlenmiş bir revani yendiğinde 210 kalori alınıyor. Bu 4 çorba kaşığı şeker anlamına geliyor. İnce dilimli bir revaniden alınan kaloriyi yakmak için 25-30 dakika aktif şekilde yüzmeye ihtiyaç duyuluyor.

*Bayramların ve kutlamaların vazgeçilmezi ince dilimli bir yaş pastanın 360 kalori olduğu belirtiliyor. Yaş pastanın dilimi 7 çorba kaşığı şeker içeriyor. Yaş pastayı yakmak için 1 saat tempolu yürüyüş ya da 1 saat aktif yüzme öneriliyor.

Kaloriler yakılmadığı sürece vücut yağı ve şekeri depoluyor. Her gün şeker ve yağ tüketen bir kişinin gelecek yıllarda diyabet, karaciğer yağlanması ya da tansiyon gibi hastalıklarla karşılaşma olasılığı ciddi şekilde artıyor.

SÜTLÜ TATLILAR DA MASUM DEĞİL

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Uzman Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, "Sütlü tatlılar olarak bilinen kazandibi, sütlaç veya tavukgöğsü sanıldığı kadar masum tatlılar değil. İçlerinde bulunan şeker, beyaz un ve yağ vücut için şerbetli tatlılar kadar zararlı. Bu özellikleriyle glisemik indeksi yüksek olup kan şekerini yükseltebiliyorlar. Sütlü tatlılardan alınan kaloriyi yakabilmek için 1 saat tempolu yürüyüş veya 1 saat aktif yüzmek gerekiyor.

*1 kase tavuk göğsü 300 kalori olup 6 çorba kaşığı şeker yemekle aynı anlama geliyor.

*1 kase kazandibi 200 kalori ediyor ve 4 çorba kaşığı şeker içeriyor.

*1 kase sütlaç 270 kalori olup 4 çorba kaşığı şeker yemek anlamına geliyor.

SAĞLIKLI SÜTLÜ TATLI YAPMAK MÜMKÜN

Sadece süt ve meyveyle bile ortaya güzel tatlılar çıkıyor ve şeker kullanılmıyor. Meyve ve sütle yapılan sağlıklı tatlılar bu anlamda kurtarıcı olabiliyor. Çoğu kişi bu tatlılarda şeker yerine bal veya pekmez kullanılmasının zararsız olduğunu düşünüyor olsa da bal veya pekmezin şekere göre daha sağlıklı olduğunun ve şekerle aynı etkiyi yapıp kan şekerini yükselttiğinin unutulmaması gerekiyor. Aşağıdaki örneklerin sadece bayramda değil günlük yaşamda da uygulanabileceği belirtiliyor.

*Hurma veya muz kullanarak (meyvelerden yararlanarak) dondurma yapabilirsiniz.

*Muz ve sütle muhallebi yapıp üzerini kıtır kadayıfla tatlandırabilirsiniz. (Tatlandırdığınız muhallebinin içine çilek de eklemeniz mümkün.)

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