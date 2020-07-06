Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı

Kurban Bayramı için kısa bir süre kala bayramda yasak var mı, yok mu sorusu merak ediliyor. Tatil hayali kuranlar bayram yasağı göre hareket edecekler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayramda yasak olup olmadığı hakkında kısa bir açıklamada bulundu.

BAYRAMDA YASAK VAR MI, YOK MU?

En son yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında Bakan Fahrettin Koca kısıtlamalara yönelik açıklamada bulundu. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediği bildirildi. Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz bilinmiyor