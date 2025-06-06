Kurban Bayramı’nın ikinci günü altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Bayram döneminde hediyelik ve yatırım amaçlı talebin artmasıyla altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Bu sebeple ‘’Bayramın 2. günü altın fiyatları ne kadar?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın kaç lira? İşte 7 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları!