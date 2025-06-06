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        Haberler Bilgi Ekonomi BAYRAMIN 2. GÜNÜ ALTIN FİYATLARI 7 HAZİRAN 2025: Altında son durum ne? Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları 7 Haziran 2025: Bugün Cumhuriyet altını, ons altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 7 Haziran 2025 Cumartesi verileri araştırılıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerle yön bulan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Peki, hafta sonu gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 08:08 Güncelleme: 07.06.2025 - 00:35
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        1

        Kurban Bayramı’nın ikinci günü altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Bayram döneminde hediyelik ve yatırım amaçlı talebin artmasıyla altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Bu sebeple ‘’Bayramın 2. günü altın fiyatları ne kadar?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın kaç lira? İşte 7 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.212,60

        Satış: 4.213,08

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.358,57

        Satış: 3.359,26

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.738,72

        Satış: 6.886,94

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.954,89

        Satış: 27.463,50

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.269,00

        Satış: 27.612,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.435,33

        Satış: 13.773,87

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.954,89

        Satış: 27.463,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.189,18

        Satış: 28.900,61

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.289,34

        Satış: 3.255,00

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.815,68

        Satış: 4.041,54

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.963,00

        Satış: 69.137,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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