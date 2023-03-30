Bazı illerde eğitme kar molası

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Türkiye genelinde mart ayı sonunda etkili olan soğuk hava, bazı bölgelerde kar yağışına neden oldu. Kar yağışının yoğun olarak yaşandığı bazı illerde eğitme 1 gün ara verildi.

GÜMÜŞHANE VE BAYBURT

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gümüşhane ve Bayburt'ta, kar ve olası buzlanma olaylarına karşı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilerek, her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edildiği bildirildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada ise kent genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bugün eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamalarda ayrıca, iki kentteki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

ORDU

Ordu'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çaybaşı, Akkuş, İkizce, Gürgentepe, Mesudiye, Gölköy ile Korgan ilçelerinde okullar 30 Mart Perşembe günü tatil edildi.

YOZGAT

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden kar yağışının zaman zaman fırtına şeklinde esmesi nedeniyle, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır."

ERZİNCAN

Erzincan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle eğitime ara verildiği aktarıldı.

Kent genelinde yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk havanın şiddetini artırdığı ve yollarda buzlanmaların oluşabileceğine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların göz önüne alındığı ve 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır."

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.