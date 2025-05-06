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        Bazı ülkelerden yapılan çekirdek kahve ithalatında vergi sıfırlandı

        En az gelişmiş ülkelerden (EAGÜ) yapılan çekirdek kahve ithalatında yüzde 6 olan vergi oranı sıfırlandı. Karar, Resmi Gazetede yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:03
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        Bazı ülkelerden yapılan çekirdek kahve ithalatında vergi sıfırlandı
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        "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" Resmi Gazetede yayınlandı.

        İthalat rejimi kapsamında, en az gelişmiş ülkeler (EAGÜ) ile İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinden (TPS-OIC) yapılan ithalatta gümrük vergisi ile ek mali yükümlülük oranları yeniden düzenlendi.

        Aralarında Etiyopya, Laos, Togo, Yemen ve Ruanda'nın da bulunduğu EAGÜ kategorisinde 49 ülke bulunuyor.

        Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan karara göre, EAGÜ kategorisindeki ülkelerden yapılan çekirdek kahve ithalatında gümrük vergisi yüzde 6'dan sıfıra indirildi.

        Kararla, ithalat rejimi kapsamında, bazı hayvansal ve bitkisel gıda maddelerinin TPS-OIC ülkelerinden yapılan ithalata uygulanan gümrük vergileri sıfır ila yüzde 25 arasında değişen oranlarda yeniden belirlendi.

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        Söz konusu ülkelerden su ürünleri ve hayvansal yağlar ithalatına uygulanan gümrük vergileri yeniden düzenlenirken, ek mali yükümlülük oranları sıfır olarak tespit edildi.

        Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek karar, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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