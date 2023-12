4 Şurada Paylaş!









4. HOW TO BLOW UP A PIPLINE

Bir grup çevre aktivisti, yaşadıkları bölgeyi kirleterek zarar veren devasa boru hattı şirketine karşı imkansıza yakın, cesurca ve ses getirecek bir eylem planlarlar. Amaçları, petrol endüstrisinin sebep olduğu tahribatı kamuoyunda tartışmaya açmaktır. Fakat zamana karşı bu yarışta büyük ve ciddi engellerle karşılaşırlar. Ana fikrini ve ilhamını Andreas Malm’ın “Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır – Yanmakta Olan Bir Dünyada Mücadele Etmeyi Öğrenmek” adlı kitabından alan film, oyuncu kadrosu ve dinamik kurgusuyla dikkat çekiyor.