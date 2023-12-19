BBC eleştirmenlerine göre 2023'ün en iyi filmleri
BBC Culture eleştirmenleri 2023 yılının en iyi 20 filmini seçti. Filmler arasında Maestro, Killers of the Flowers Moon ve Oppenheimer gibi yapımlar yer aldı
1. SAINT OMER
Irk, sınıf ve annelik hakkındaki yürek parçalayan bir drama filmi olan belgesel geçen yıl Oscar yarışına girdi. Fransa'da bebeğini kumsalda terk etmekle suçlanan Senegalli genç bir kadının gerçek hayat hikayesinden oluşturulan belgesel film BBC eleştirmenlerinin bu yıl seçtiği bir numaralı yapım oldu.
2. HOLY SPIDER
Gerçek bir hayat hikayesine dayanan "Holy Spider" filminin başrol oyuncusu Mehdi Bajestan Cannes'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. İran'ın kutsal şehri Meşhed'i ahlaksız ve yozlaşmış sokak fahişelerinden temizlemek için kendi dini arayışına girişen aile babası Saeed'in hikayesini konu ediniyor.
3. POLITE SOCIETY
Ria Khan, ablası Lena'yı yaklaşan evliliğinden kurtarması gerektiğine inanır. Arkadaşlarından yardım aldıktan sonra Ria, bağımsızlık ve kız kardeşlik adına tüm düğün soygunlarının en iddialısını gerçekleştirmeye çalışır.
4. HOW TO BLOW UP A PIPLINE
Bir grup çevre aktivisti, yaşadıkları bölgeyi kirleterek zarar veren devasa boru hattı şirketine karşı imkansıza yakın, cesurca ve ses getirecek bir eylem planlarlar. Amaçları, petrol endüstrisinin sebep olduğu tahribatı kamuoyunda tartışmaya açmaktır. Fakat zamana karşı bu yarışta büyük ve ciddi engellerle karşılaşırlar. Ana fikrini ve ilhamını Andreas Malm’ın “Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır – Yanmakta Olan Bir Dünyada Mücadele Etmeyi Öğrenmek” adlı kitabından alan film, oyuncu kadrosu ve dinamik kurgusuyla dikkat çekiyor.
5. PAST LIVES
Başka Bir Hayatta, farklı yollara savrulan iki çocukluk arkadaşının hikayesini konu ediyor. Nora ve Hai Sung, birbirlerine derinden bağlı olan iki çocukluk arkadaşıdır. Ancak Nora’nın ailesinin Kore’den Kanada’ya göç etmesiyle Nora ve Hae birbirlerinden kopmak zorunda kalır. Birbirlerinden habersiz geçen yirmi yılın ardından kader onları New York’ta yeniden bir araya getirir. Birlikte geçirdikleri bir hafta boyunca aşkları ve geçmişleriyle yüzleşirler.
6. SUZUME
Kyushu'nun sakin bir kasabasında yaşayan 17 yaşındaki Suzume, yolda "bir kapı arayan" genç bir adamla tanışır. Suzume adamı dağlardaki harap bir binaya kadar takip eder ve yıkımdan kurtulmuş gibi bağımsız, bozulmamış duran bir kapı bulur. Suzume görünmez bir güç tarafından çekildiğini hisseder ve kapıya uzanır. Çok geçmeden Japonya'nın her yerindeki kapılar ardı ardına açılmaya başlar. Ancak açılan kapılar, diğer tarafta yer alan felaketi engellemek için kapatılmalıdır. Böylece gizemli kapıların çağırdığı Suzume'nin "kapıları kapatma yolculuğu" başlar.
7. OPPENHEIMER
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanılan filmde, Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor.
8. BROKER
Bebek Servisi, ailelerin bakamadıkları çocuklarını anonim olarak bıraktıkları bir tesiste yaşananlara odaklanılıyor. Sanghyeon, borçlarıyla boğuştuğu sırada Dongsu, insanların anonim olarak çocuklarını terk ettikleri bir tesiste çalışır. Woosung adında bir bebek, yağmurlu biri günde ailesi tarafından terk edilir. Onlar da Woosung’u iyi bir fiyata satmak için çabalarlar. Uzun süredir bu iş için çalışan dedektifler, onları tam dais üstünde yakalamak için fırsat kollar.
9. ANATOMY OF A FALL
Dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’nin sahibi olan bu “Hitchcockvari mahkeme filmi” bir evliliğin dinamiklerini mercek altına yatıran bir psikolojik gerilim. “Birinin özel hayatı başkasının cehennemidir” fikrinden yola çıkan Bir Düşüşün Anatomisi, Fransız Alpleri’nde bir kulübede kocası Samuel ve görme engelli oğluyla izole bir yaşam süren Alman yazar Sandra’yı izliyor. Samuel yüksekten düşerek ölür fakat soruşturma sonucunda ölüm nedeninin intihar mı kaza mı olduğu kesinleşmeyince Sandra cinayet suçlamasıyla tutuklanır. Samuel’in ölümünün sorgulandığı mahkeme süreci, çiftin çalkantılı ilişkilerinin de derinine inen rahatsız edici ve tatsız bir psikolojik yolculuğa dönüşür.
10. REALITY
2010 - 2016 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin bir üyesi olarak kariyerine başlayan Reality Winner, birkaç dil konuşabilme yeteneğini hava kuvvetlerine yardım etmekte kullandı ve Hava Kuvvetleri Takdir Madalyası'nı kazandı. Onurlu bir terhis ve denizaşırı STK'larda iş bulma girişimi başarısız olduktan sonra, sonunda Pluribus International Corporation tarafından işe alındı. Winner burada, İran'ın havacılık programı ile ilgili belgeleri tercüme edecekti. Daha sonra The Intercept'e sızdıracağı gizli belgeleri de burada keşfetti. Winner, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine Rus müdahalesi hakkında bir istihbarat raporunu sızdırdığı için federal hapishanede beş yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.
11. KILLERS OF THE FLOWER MOON
Dolunay Katilleri'nde, Osaga cinayetleri ve FBI’ın doğuşu konu ediliyor. 1920’lerde, Oklahoma'daki Kızılderili birliği olan Osage’in üyeleri, petrolün kendi topraklarının altında olduğunu keşfeder. Artık varlık içinde olan üyeler, şoförlü araçlara binmeye, konaklar inşa etmeye, çocuklarını Avrupa’ya okumaya göndermeye başlar. Ancak bu zenginlik, birçok cinayeti de beraberinde getirir. Gün geçtikçe artan cinayetleri araştırmaya kalkanların sonu da ölüm olur.
12. BARBIE
Barbie, uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini konu ediyor.
13. AMERICAN FICTION
Monk, siyahi eğlence dünyasının yorgun ve saldırgan klişelere bel bağlamasından bıkmış, hayal kırıklığına uğramış bir yazardır. Monk, iddiasını kanıtlamak için takma ad kullanarak kendisine ait tuhaf bir "Kara" kitap yazar. Bu kitap, onu ikiyüzlülüğün ve küçümsediğini iddia ettiği deliliğin kalbine sürükler.
14. THE CREATOR
Yaratıcı, insanlar ile yapay zeka güçleri arasındaki savaşa odaklanıyor. İnsan ırkı ile yapay zeka güçleri arasında bir savaş başlamak üzeredir. Bu süreçte karısının ortadan kaybolmasının yasını tutan eski bir özel kuvvetler ajanı olan Joshua, gelişmiş yapay zeka Yaratıcı ve onun yakalanması zor mimarını bulup öldürmek için görevlendirilir. Seçkin ajanlardan oluşan ekibi ile birlikte Joshua, yapay zekanın işgal ettiği karanlık dünyanın kalbine doğru bir yolculuk gerçekleştirir.
15. ORIGIN
Caste: The Origins of Our Discontent, milyonlarca Amerikalının şu anki yaşamlarının nasıl gayri resmi olarak nesiller boyu uzanan bir bölünmeler hiyerarşisi tarafından tanımlandığını anlatıyor.
16. THE HOLDOVERS
Öğretmen Paul Hunham, kendini beğenmişliği ve katılığı nedeniyle öğrencileri, fakülte arkadaşları ve müdürü tarafından sevilmez. Noel zamanı gidecek tatil yeri olmadığı için Paul, eve gidemeyen öğrencilere nezaret etmek için okulda kalır. Ancak çok geçmeden okulda sadece kötü davranışları nedeniyle sürekli atılmakla tehdit edilen Angus adında bir öğrenci kalır. Onlara kendi oğlu yakın zamanda Vietnam'da kaybolan Afrikalı Amerikalı bir kadın olan baş aşçı Mary de eşlik eder. Üçü New England'da çok karlı iki hafta boyunca komik talihsizlikleri paylaşan beklenmedik bir Noel ailesi oluşturur.
17. ALL OF US STRANGERS
Strangers, Tesadüfen gizemli komşusu ile karşılaştıktan sonra hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediyor.
18. POOR THINGS
Bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor.
19. THE BOY AND THE HERON
Toronto Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen Çocuk ve Balıkçıl, İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve küçük Mahito’yu izliyor. Annesini kaybeden Mahito, alelacele babasının yanına taşraya taşınmak zorunda kalır. Burada terk edilmiş bir kulenin civarında oynar, gri bir balıkçıl kuşu sürekli karşısına çıkar. Kısa süre sonra hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar. Büyümek ve yas tutmak hakkında derinlikli bu fantezi, Miyazaki’den beklediğimiz üzere muhteşem bir görsel dünya, olağanüstü renkler ve sürekli canlı tutulan gizemler içeriyor.
20. MAESTRO
Maestro, 25 yaşındayken New York Filarmoni Orkestrası'nın başına geçen ünlü besteci Leonard Bernstein‘ın hayatına odaklanıyor. Filmde, Leonard Bernstein kariyer hayatının yanı sıra, Felicia Montealegre ile 30 yıl boyunca süren inişli çıkışlı ilişkisi konu ediliyor.
Kaynak: BBC