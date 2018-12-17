'BBC, Sarı Yelekliler'de Rus izi arıyor' iddiası

Sputnik'in ele geçirdiği BBC'nin iç yazışmasında, bir muhabir, kanalın Paris'teki protestolarda Rusya'nın rol oynadığı iddialarına dair kanıt arayışı içinde olduğunu söylüyor. Buna göre BBC, gazetecilerinden Moskova'yı işaret eden ipucu aramalarını talep ediyor.

BBC'nin bir iç yazışmasını ele geçiren Sputnik, kanalın bir gazetecisinin, Fransa'nın başkenti Paris'te sahaya inerek Sarı Yelekler protestolarını takip eden bir muhabire gönderdiği mesajı aktardı.

'HİÇ RUS YOK'

Masa başındaki gazetecinin Paris'teki protestolarla Rusya'nın bir ilgisi olup olmadığının bulunması talebi karşısında, sahadaki kadın muhabir, protestolarda hiç Rus görmediği yanıtını veriyor.

Bu yanıtla tatmin olmayan gazeteci, "Ama belki de bazı Rus işletmeleri bu protestoları kendi çıkarlarına çeviriyorlardır (gülümseme emojisi)" diyerek Türkiye'de 'Kievski' diye bilinen Rusların tavuk köftesine atıf yapıyor:

"Belki protestocular toplu halde kotlet yiyordur (gülümseme emojisi)?"

Sahadaki muhabir, buna sadece gülerek yanıt veriyor. Bunun üzerine BBC'nin Fransa'dan sorumlu gazetecisi, 'kanal kan peşinde olduğu için olayı çok çeşitli açılardan araştırmaya çalıştığı' açıklamasını getiriyor.

SGDSN ARAŞTIRIYOR

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Fransa Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreterliği'nin (SGDSN),Rusya'nın protestolarda rol oynadığına dair medyada çıkan haberleri araştırdığını duyurmuştu.

Öncesinde İngiliz gazetesi The Times, Rusya bağlantılı yüzlerce Twitter hesabının yaralı protestocuların fotoğraflarını paylaşarak ve eylemlerle ilgili paylaşımları retweet ederek Sarı Yelekler'i körüklediği iddiasını ortaya atmıştı.

Bunun üzerine 'Moskova'nın Sarı Yelekler protestolarını Fransa'nın içişi olarak değerlendirdiğine' dair açıklama yapan Kremlin, iddiaları iftira ve karalama kampanyası olarak nitelemişti.

MOSKOVA AGİT'E BAŞVURACAK

Sputnik'in BBC'nin içyazışmasını yayımlamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz basınının Fransa'daki Sarı Yelekliler protestolarında sözde 'Rus izi' ile ilgili 'yalan haberler' yayması hakkında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na başvuracaklarını söyledi.

Moskova'nın bu tür 'yalan haberlerle' ilgili uluslararası kurumlara başvuruda bulunacağını belirten Zaharova, "Bu konuyu uluslararası kurumlara soracağız. Hemen yarın AGİT'e konuyla ilgili mektup yazacağız ve bu kesinlikle kabul edilemez duruma dikkat çekeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ