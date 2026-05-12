        Haberler Kültür-Sanat BBC yayımlamadı, Gazze belgeseli BAFTA kazandı

        İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını ve Filistinli sağlık çalışanlarını konu alan 'Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar' belgeseli, İngiltere'de düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülünü kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 09:24 Güncelleme:
        BBC için hazırlanan ancak daha sonra kuruluşun yayımlamayı reddetmesinin ardından geçen yıl Channel 4 televizyon kanalının ekranlara taşıdığı 'Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar' belgeseli BAFTA TV Ödülleri'nde 'En İyi Güncel Olaylar Yapımı' ödülünü kazandı.

        Belgeselin yapımcıları, ödül törenindeki konuşmalarında projeyi yayımlamama kararı alan BBC'nin sansür uyguladığını vurguladı.

        Ödülü kabul eden gazeteci ve sunucu Ramita Navai, BBC'nin belgeselin finansmanını sağladığını ancak yayımlamayı reddettiğini hatırlatarak, "BBC'nin finanse ettiği ancak yayınlamayı reddettiği soruşturmanın bulguları bunlar. Susturulmayı ve sansürlenmeyi kabul etmedik. Bu filmi yayımladığı için Channel 4'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Konuşmasında Gazze'de 1700'den fazla Filistinli doktor ve sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 400'den fazlasının ise gözaltına alındığını belirten Navai, ödülü, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli sağlık çalışanlarına ithaf ettiğini dile getirdi.

        Belgeseli hazırlayan "Basement Films" yapım şirketinin kurucusu Ben de Pear da BBC'yi eleştirerek, "Filmimizi yayımlamadığınıza göre, bizi de bu geceki BAFTA yayınından çıkaracak mısınız?" diye sordu.

        BBC, BAFTA ödül törenini BBC One kanalında yaklaşık iki saat gecikmeli olarak yayımladı.

        Belgeselde, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında sağlık sistemine yönelik saldırılarına ve Filistinli sağlık çalışanlarının tanıklıklarına yer veriliyor.

        BBC, BELGESELİN YAYIMINI İPTAL ETMİŞTİ

        İngiliz yayın kuruluşu BBC, 20 Haziran 2025'te yaptığı açıklamada, Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar belgeselinin 'tarafsızlık ilkesiyle ilgili endişeler' taşıdığını savunarak, yayını iptal ettiğini duyurmuştu.

        Açıklamada, yapım şirketi 'Basement Films'e hazırlatılan ve geçen şubatta yayımlanması planlanan belgeselin, "kamu yayıncısının tarafsızlık standartlarını karşılamadığına" karar verildiği bildirilmişti.

        Ayrıca açıklamada, İngiliz yayın kuruluşunun, yapımın haklarını yapım şirketine devrettiği belirtilmişti.

        Basement Films ise belgeselin en az 6 kez yayın tarihi aldığı ve kapsamlı denetim sürecinden geçtiğini aktarmıştı.

        Yapım şirketinin kurucusu Ben de Pear açıklamasında, BBC'yi gazeteciliğe engel olmak ve sesleri susturmakla suçlamıştı.

        İlk olarak BBC tarafından sipariş edilen ancak yayımlanmayan belgesel, daha sonra Channel 4 tarafından satın alınarak yayımlanmıştı.

