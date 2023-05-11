Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Habertürk'e açıklamalar

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sorulara yanıt veriyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sorulara yanıt veriyor...

Destici'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

MUHARREM İNCE'NİN İSTİFASI

Öncelikle üzücü durum. Türk demokrasi ve siyasi tarihi adına üzücü bir durum. Siyasi tarihimize bir leke olarak geçecek. Muharrem İnce'yi bu açıklamayı yapmak zorunda bırakanlar maalesef kumpas, kaset, şantaj bütün bunlar konuşuluyor. Sayın Muharrem İnce çok iddialı bir adaydı. Bir ara oyları yüzde 10'lara çıkmıştı. Çekilmeyeceğini; hatta ikinci turu hedeflediğini açık ve net söylüyordu. Karşımızda öyle bir ittifak var ki, maalesef bu ittifak seçimi alabilmek için her türlü yolu deniyor, hiçbir etik kuralı tanımıyor. Muharrem İnce 'seçimden sonra senin yüzünden kaybettik suçlaması ile muhatap olmamak için çekiliyorum'. Bu yapabileceği açıklamaydı. Müthiş bir baskı vardı üzerinde. Bu tek parti döneminin hortlamış hali. Her türlü zorlama yapıldı, Muharrem İnce bunları kabul etmeyince maalesef Millet İttifakı ve CHP'nin etrafında kümelenmiş olan çevreler ellerinde ne kadar koz varsa Kılıçdaroğlu'nun kazanması için harcıyorlar. Seçimin üzerine bana göre bir gölge düşmüştür.

"ERDOĞAN'A OY VERİN" DİYORUZ

Sinan Oğan da daha çok milliyetçi, Atatürkçü, ulusalcı tabandan oy alıyor. Ona yönelik bir baskı, zorlama, şantaj var mı? Yok, olmaz. Biz demokrasi içerisinde şu açıklamayı yapabilirim; Türk milliyetçilerine, ülkücüler ki bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, diyoruz ki, bu kritik ve tarihi bir seçim. Neticede iki aday arasında geçiyor. O halde seçimi ikinci tura götürmeme adına gelin oylarınızı devletin birliğini, milletin birliğini, bütün terör örgütlerine karşı PKK, FETÖ, TİKKO, bütün terör örgütlerine karşı oyunuzu sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verin diyoruz. Kırgınlık, kızgınlık öfkeleri olabilir. Ama zaman o zaman değil. Öyle bir cumhurbaşkanı adayı var ki karşımızda, 'güneyimizde bir başkası olacağına PYD/YPG olsun' diyor. Peki PYD'nin PKK olduğunu bilmiyor muyuz? Van'da başka yerlerde Sırrı Sakık açıkladı, 'Ey Kılıçdaroğlu verdiğin sözleri açıkla' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı, kimliksiz oy verilir mi? Seçmen kağıdı sorgulama ekranı!
GÜNDEM Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi?
İBB çalışanı Şafak Duran hakkında savcı mütalaasını verdi
GÜNDEM İBB çalışanı Şafak Duran hakkında savcı mütalaasını ...
Atladığı TIR'ın dorsesine böyle döndü
GÜNDEM Atladığı TIR'ın dorsesine böyle döndü
RESİMLİ CUMA MESAJLARI: WhatsApp, Instagram ve Facebook için yepyeni en güzel anlamlı, kısa ayetli, dualı, hadisli 'Hayırlı Cumalar' mesajları ve sözleri
GÜNDEM En güzel resimli Cuma mesajları
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
GÜNDEM Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Kayseri'de TIR'la çarpışan otomobildeki 10 kişi yaralandı
GÜNDEM Kayseri'de TIR'la çarpışan otomobildeki 10 kişi ...
"Zehirlenmelerin yüzde 95'inden sorumlu"
GÜNDEM "Zehirlenmelerin yüzde 95'inden sorumlu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur zammı açıklaması! 2023 En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük memur zammı ...
Son dakika haberi Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem - AFAD son depremler listesi
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay açıklaması
GÜNDEM Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.