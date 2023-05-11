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Habertürk'e açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sorulara yanıt veriyor...

Destici'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

MUHARREM İNCE'NİN İSTİFASI

Öncelikle üzücü durum. Türk demokrasi ve siyasi tarihi adına üzücü bir durum. Siyasi tarihimize bir leke olarak geçecek. Muharrem İnce'yi bu açıklamayı yapmak zorunda bırakanlar maalesef kumpas, kaset, şantaj bütün bunlar konuşuluyor. Sayın Muharrem İnce çok iddialı bir adaydı. Bir ara oyları yüzde 10'lara çıkmıştı. Çekilmeyeceğini; hatta ikinci turu hedeflediğini açık ve net söylüyordu. Karşımızda öyle bir ittifak var ki, maalesef bu ittifak seçimi alabilmek için her türlü yolu deniyor, hiçbir etik kuralı tanımıyor. Muharrem İnce 'seçimden sonra senin yüzünden kaybettik suçlaması ile muhatap olmamak için çekiliyorum'. Bu yapabileceği açıklamaydı. Müthiş bir baskı vardı üzerinde. Bu tek parti döneminin hortlamış hali. Her türlü zorlama yapıldı, Muharrem İnce bunları kabul etmeyince maalesef Millet İttifakı ve CHP'nin etrafında kümelenmiş olan çevreler ellerinde ne kadar koz varsa Kılıçdaroğlu'nun kazanması için harcıyorlar. Seçimin üzerine bana göre bir gölge düşmüştür.

"ERDOĞAN'A OY VERİN" DİYORUZ

Sinan Oğan da daha çok milliyetçi, Atatürkçü, ulusalcı tabandan oy alıyor. Ona yönelik bir baskı, zorlama, şantaj var mı? Yok, olmaz. Biz demokrasi içerisinde şu açıklamayı yapabilirim; Türk milliyetçilerine, ülkücüler ki bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, diyoruz ki, bu kritik ve tarihi bir seçim. Neticede iki aday arasında geçiyor. O halde seçimi ikinci tura götürmeme adına gelin oylarınızı devletin birliğini, milletin birliğini, bütün terör örgütlerine karşı PKK, FETÖ, TİKKO, bütün terör örgütlerine karşı oyunuzu sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verin diyoruz. Kırgınlık, kızgınlık öfkeleri olabilir. Ama zaman o zaman değil. Öyle bir cumhurbaşkanı adayı var ki karşımızda, 'güneyimizde bir başkası olacağına PYD/YPG olsun' diyor. Peki PYD'nin PKK olduğunu bilmiyor muyuz? Van'da başka yerlerde Sırrı Sakık açıkladı, 'Ey Kılıçdaroğlu verdiğin sözleri açıkla' dedi.

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