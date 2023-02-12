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BBP Lideri Destici: Yağmacılara güvenlik güçlerimiz gereken dersi veriyorlar ve bunlara da fırsat vermiyorlar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Aramızda fitne çıkarmaya çalışanlara, devlet ve milleti karşı karşıya getirmeye çalışanlara ya da insanları birbirine düşürmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

BBP Lideri Destici: Yağmacılara güvenlik güçlerimiz gereken dersi veriyorlar ve bunlara da fırsat vermiyorlar
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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman’ın Besni ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Eskişehirli İcra Müdürü Melike Arıyürek’in cenaze namazına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ilk günden itibaren deprem bölgesinde bulunduğunu kaydetti. Deprem felaketinin neden olduğu yıkım ve can kaybı nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Destici, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurguladı. Güvenlik güçlerinin yağma olaylarına etkin şekilde müdahale ettiğini söyleyen Mustafa Destici, afetin sonuçlarının birlik ve dayanışma içerisinde atlatılacağının altını çizdi.

“ÇOK BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ”

Depremde hayatını kaybedenler için büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını vurgulayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Kaybettiğimiz on binlerce vatandaşımıza canımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Biz de ilk günden itibaren bölgedeyiz. Ben önce Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve ilçelerini ziyaret ettim. Tabi sadece ziyaret değil, Alperen Ocakları Arama Kurtarma ekiplerimiz ve diğer bütün parti teşkilatlarımızla da oradaydık. Bir yandan arama kurtarmaya katılırken, diğer taraftan da ihtiyaç sahiplerine yardım konusunda arkadaşlarımız ve bütün Türk milletiyle birlikte gayretli bir çalışma ortaya koydu. Daha sonra da meclisteki OHAL görüşmesiyle ilgili perşembe günü Ankara’ya geldim. Cuma sabahı tekrar bölgeye giderek; Adana, Osmaniye, İskenderun, Antakya, Kırıkhan, Gaziantep, Şanlıurfa ve en son Nurdağı ziyaretlerimiz oldu. Sabaha karşı geldik. Bugün de biliyorsunuz ayın 31’inde babamızı kaybetmiştik. Annem buradaydı, 10 gündür onu görememiştim. Onu görüp duasını almak için buraya geldiğimizde Ercan arkadaşımızın kızı Melike’nin de bu depremde Adıyaman Besni’de vefat ettiğini, şehit olduğunu öğrendik ve onun cenazesine katıldık. Ben ona da Allah’tan rahmet diliyorum, bütün deprem şehitlerimizle birlikte. Yine buradan Eskişehir’imizden voleybolcu Emin Can kardeşimiz orada bir spor turnuvası olduğunu biliyoruz. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen sporcular da vardı. Onların da vefat ettiğini öğrendik. Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz” diye konuştu.

“BİRLİĞİMİZE VE KARDEŞLİĞİMİZE KASETMEK İSTEYENLER OLACAKTIR"

Devlet ve milleti karşı karşıya getirmek isteyenlere toplumun müsaade etmeyeceğini kaydeden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Tabi her bir depremde hayatını kaybedenin ya da deprem altında kalıp kurtulanın bir hikâyesi var. Hepimizin canı yanıyor, üzgünüz üzülüyoruz. Allah bir daha böyle acıları milletimize yaşatmaz inşallah diyorum. Ben ülkemize, devletimize ve milletimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Tabi ki yaralarımızı birlikte saracağız. Aramızda fitne çıkarmaya çalışanlara, devlet ve milleti karşı karşıya getirmeye çalışanlara ya da insanları birbirine düşürmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Burada birlik olacağız ve dayanışma içinde zor günleri atlatacağız. Tabi ki bu süreci değerlendirip birliğimize ve kardeşliğimize kastetmek isteyenler olacaktır. Onlara da fırsat vermeyeceğiz. Bugüne kadar bu millet vermedi, bundan sonra da vermeyeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

“YAĞMACILARA GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ GEREKEN DERSİ VERİYOR"

Afet bölgesinde münferit şekilde yağma olaylarının gerçekleştiğini belirten Destici, güvenlik güçlerinin yağmacılara fırsat vermediğini belirterek şunları söyledi:

“Sahada gördüğüm arama kurtarmada inanılmaz fedakârlık yapılıyor hem AFAD, UMKE, JAK ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız, bizim Alperen Ocaklarımıza ait olan ALPKURT hem de askerimiz ve polisimiz inanılmaz bir mücadele veriyorlar. İnsanüstü bir mücadele veriyorlar ve canlarını ortaya koyuyorlar. Onlara da şahsım camiam adına şükranlarımı sunuyorum. Tabi ki münferiden bu tür yağma hadiseleri, yardım tırlarının önünü kesip gasp etmeye çalışanlar yok mu? Bunlar da var ama bunlara da devletimiz güvenlik güçlerimiz gereken dersi veriyorlar ve bunlara da fırsat vermiyorlar. Bu mücadeleyi dediğim gibi hep birlikte el birliği ile yapacağız. Elbette kayıplarımız geri gelmeyecek ama biz devletimizi ülkemizi milletimizi ve insanımızı korumaya devam edeceğiz.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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