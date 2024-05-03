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        Haberler Gündem Politika BBP Pınarbaşı'nda yenilenecek belediye başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayını destekleyecek

        BBP Pınarbaşı'nda yenilenecek belediye başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayını destekleyecek

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 2 Haziran'da yenilenecek seçim öncesi Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) aday Hayrettin Uslu, adaylıktan çekilerek MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 18:13 Güncelleme: 03.05.2024 - 18:13
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        BBP'den Pınarbaşı seçimi kararı
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        Büyük Birlik Partisi (BBP), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığı için 2 Haziran'da yenilenecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı adayını destekleyecek.

        AK Parti'nden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, il başkan yardımcıları ile BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci'yi ziyaret etti.

        Üzüm, Pınarbaşı için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

        Demirci ise BBP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hayrettin Uslu'nun, Cumhur İttifakı lehine seçimden çekildiğini kaydetti.

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        #BBP Pınarbaşı
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