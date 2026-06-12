BC Place Stadyumu, Türkiye-Avustralya maçına hazır!

Bahçelievler'de günlük kiralık dairede öldürülen ve cesedi apartman boşluğuna atılan Murat Arpapay cinayetine ilişkin davada gelişme yaşandı. Mahkemeye bir dilekçe sunan sanıklardan Ersen Başak, olayı planlayan kişinin maktulün arkadaşı M.Ç. olduğunu iddia etti. Bir diğer sanık Serpil Demir ise duru... Daha Fazla Göster

Bahçelievler'de günlük kiralık dairede öldürülen ve cesedi apartman boşluğuna atılan Murat Arpapay cinayetine ilişkin davada gelişme yaşandı. Mahkemeye bir dilekçe sunan sanıklardan Ersen Başak, olayı planlayan kişinin maktulün arkadaşı M.Ç. olduğunu iddia etti. Bir diğer sanık Serpil Demir ise duruşmada itirafta bulunacağını söyleyerek, "Bu işi getiren maktulün en yakın arkadaşıydı. Amaçları maktulü bir şekilde uyutup anahtarını alıp evinde bulunan parasını almaktı" dedi. (İHA) Daha Az Göster