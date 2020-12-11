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BDDK, bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK, bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti
AA

Bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ( BDDK) Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin yedinci fıkrasında yapılan değişiklikle, destek hizmeti kuruluşlarından sağlanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya katılım fonu kabulünün hariç tutulması kaydıyla, bireysel nitelikli ürün ve hizmetlerin perakende alacaklar sınıfına giren ürün ve hizmetlerin, her türlü gayrimenkul ve vasıta alım satımına yönelik ürün ve hizmetlerin destek hizmeti alımı da söz konusu yönetmeliğe dahil edildi.

Bankalarca mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması konusunda destek hizmeti alınması durumunda ise, "Pazarlama faaliyetleri oto bayilerinde, ikinci el motorlu araç satışı konusunda ilgili mevzuata göre alınması gereken yetki belgelerine sahip işletmelerde, emlak ofislerinde, çağrı merkezleri kullanılarak." ifadeleri yönetmeliğe eklendi.

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