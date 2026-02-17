BDDK KREDİ KARTI LİMİT DÜZENLEMESİ NEDİR, KAÇ BİN TL'LİK KARTLARIN LİMİTİ DÜŞÜRÜLDÜ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerini Ocak ayında duyurmuştu.

Duyuruda kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan kartlara kısıtlama getirileceği açıklanmıştı. 400 bin–750 bin TL arası toplam limite sahip kartlarda limitlerin yüzde 50 düşürüleceği belirtilmişti.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, 400 bin lira kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. 'Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme' kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.