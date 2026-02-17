BDDK kredi kartı limit düzenlemesi başladı: Kredi kartı limitleri düştü mü?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kredi kartı limitlerine yönelik yapılan yeni düzenleme 16 Şubat itibarıyla başladı. Buna göre; 400 bin–750 bin TL arası toplam limite sahip kredi kart limitleri yüzde 50 oranında düşürüldü. İşte, kredi kartı limit düzenlemesine yönelik detaylar
BDDK tarafından Ocak ayında duyurulan kredi kartı limitlerine yönelik düzenleme başladı. Buna göre; kredi kartı limiti 400 ila 750 bin TL arasında olan kartların limiti yüzde 50 düşürüldü ancak eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirildi. İşte, yeni kredi kartı limit düzenlemesi hakkında tüm detaylar
BDDK KREDİ KARTI LİMİT DÜZENLEMESİ NEDİR, KAÇ BİN TL'LİK KARTLARIN LİMİTİ DÜŞÜRÜLDÜ?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerini Ocak ayında duyurmuştu.
Duyuruda kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan kartlara kısıtlama getirileceği açıklanmıştı. 400 bin–750 bin TL arası toplam limite sahip kartlarda limitlerin yüzde 50 düşürüleceği belirtilmişti.
BDDK tarafından yapılan açıklamada, 400 bin lira kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. 'Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme' kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.
KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞTÜ MÜ?
Kredi kartı limitlerinin düşmesine yönelik uygulama 16 Şubat 2026 itibarıyla başladı.
Bununla beraber BDDK, bankalara eksiklik varsa sistemlerini yenilemeleri için de 3 ay süre verdi.
SAĞLIK VE EĞİTİM HARCAMALARI KAPSAM DIŞI BIRAKILDI
Açıklamada kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceği de bankalara talimat yazısı ile gönderilmişti.