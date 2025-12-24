Habertürk
Habertürk
        Bebeğe darp iddiası! Ağır yaralandı! | Son dakika haberleri

        Bebeğe darp iddiası! Ağır yaralandı!

        Denizli'de annesi ve erkek arkadaşı tarafından şiddete uğradığı iddia edilen 7,5 aylık bebek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P. gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:51 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:51
        Bebeğe darp iddiası! Ağır yaralandı!
        Denizli'de annesi ve erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen 7,5 aylık bebek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        İHA'nın haberine göre iç kanaması olduğu ve vücudunda çok sayıda kırık bulunduğu tespit edilen bebek devlet tarafından koruma altına alınırken, olaya ilişkin anne ve erkek arkadaşı gözaltına alındı.

        Antalya'da başlayan ve Denizli'de dehşetle sonlanan olaylar zinciri, bir bebeğin yaşam mücadelesine dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Antalya'da Murat Seçen ile 5 yıllık dini nikahlı birlikteliği sona eren G.B., iki çocuğundan büyüğünü babaannesine bırakarak 7,5 aylık oğlu M.E.S. ile birlikte Denizli'ye yerleşti.

        Denizli'de bir eğlence mekanında çalışmaya başlayan G.B., burada M.C.P. isimli kişiyle tanıştı. İddiaya göre, olay gecesi G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P.'nin eve alkollü bir şekilde geldikleri iddia edildi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle 7,5 aylık M.E.S. darp edildi. Bebeğin durumunun kötüleşmesi üzerine anne G.B. ve M.C.P., bebeği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

        ANNE, ERKEK ARKADAŞINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Hastaneye gelen anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P. 'merdivenden düştü' dedi. Belli bir süre sonra anne G.B. hastane polislerine gerçeği anlatarak erkek arkadaşı M.C.P.'den şikayetçi oldu. Hastaneye sevk edilen polis ekipleri, anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ağır yaralı bebek devlet korumasına alındı. Talihsiz bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Yapılan tetkiklerde 7,5 aylık M.E.S.'nin kafatasında ve kaburgalarında kırıklar olduğu, ayrıca iç kanama meydana geldiği tespit edildi.

        "ÇOCUĞUMUN VELAYETİNİ ALMAK İSTİYORUM"

        Antalya'da ikamet eden baba Murat Seçen ise olayı duyduktan sonra Denizli'ye geldi. Devlet tarafından koruma altına alınan bebeği göremeyen baba Murat Seçen, "Çocuğumun velayetini almak istiyorum. Bir tane çocuğuma bakıyorum, ikincisine de her türlü bakarım. Benim durumum yerinde. Eski eşimin yeni sevgilisi çocuğumu dövüyor. Devlet cezasını bana kesiyor. Benim bu darpla hiçbir alakam yok. Devlet korumaya alıyor ve çocuğumu göremiyorum" dedi.

        "ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"

        Çocuğunu darp edildikten sonra hastaneye gelen baba Murat Seçen, "Antalya'da tanıştığım G.B. ile imam nikahlı olarak 5 yıldır evliydim. 4 ay önce ise ayrıldım ve G.B. 2 tane çocuğa bakamayınca büyük çocuğumu anneme verdi. Büyük çocuğuma annem bakıyor, küçük çocuğuma ise sevgilisi ve eski eşim bakıyor. Kendileri bir eğlence mekanında çalışıyorlar. Alkollü bir şekilde gece eve geliyorlar. Çocuğumu maddeli ve alkollü bir şekilde darp ediyorlar. Darp ettikten sonra hastaneye düştü diyerek getiriyorlar. Hastanede vicdan yapan eski eşim, sevgilisini polise şikayet ediyor. Ardından ikisi de tutuklanıyor. Çocuğum şu anda hastanede yatmakta. İç kanaması var, kaburgaları kırık, kafatası kırık. Çocuğum daha 7,5 aylık, adaletin yerini bulması lazım" diye konuştu.

        "ÇOCUĞUMUN VELAYETİNİ ALMAK İSTİYORUM"

        Küçük çocuğunun velayetini almak istediğini ifade eden ve çocuğunu görmek istediğini belirten Seçen, "Çocuğum daha 7,5 aylık. Ben çocuğumu merak ediyorum. Hiç kimse yardımcı olmuyor. Gerekli birimlerin de yardımcı olmasını istiyorum. Çocuğumun velayetini almak istiyorum. Bir tane çocuğuma bakıyorum, ikincisini de her türlü bakarım. Benim durumum yerinde. Eski eşimin yeni sevgilisi çocuğumu dövüyor. Devlet cezasını bana kesiyor. Benim bu darpla hiçbir alakam yok. Devlet korumaya alıyor ve çocuğumu göremiyorum" dedi.

        Olayın ardından torununu merak ettiğini ve bunu yaşatanların en ağır şekilde ceza almasını istediğini belirten Satı Tör, "Akşam anneannesi beni aradı. Küçük torunumun yoğun bakımda olduğunu söyledi. Oğlumun eski eşinin erkek arkadaşı torunumu darp ediyor. Çok merak ediyorum ama göremiyorum. Devlet koruma altına almış ama bize göstermiyorlar. Ben torunuma bakmak istiyorum. Şuan hastanedeyiz, torunumun durumunu bilmiyorum. Torunum daha 7,5 aylık ve şu anda yoğun bakımda. Bunu yaşatan herkesin en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

