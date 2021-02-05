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HaberlerGündem3. SayfaBebek katili... Son dakika: Verilen ceza belli oldu! Çöpe attırmıştı
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Bebek cinayetinde karar!

Gaziantep’te evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği evde gizlice doğurduktan sonra aldattığı eşine çöpe attıran 3 çocuk annesi H.A. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık H.A. duruşmada bebeği arkadaşı vasıtasıyla bir aileye ya da yuvaya vererek yaşatmak istediğini ancak korktuğunu için yapamadığını söyledi

Bebek katili... Son dakika: Verilen ceza belli oldu! Çöpe attırmıştı
Bebek cinayetinde karar!
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İHA

Gaziantep’te evlilik dışı ilişkisinden olan bebeğini evde ailesinden gizli doğurduktan sonra dolaba koyup ölümüne neden olmaktan ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ile ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından yargılanan 3 çocuk annesi H.A. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında indirime giderek sanığın geçmiş adli sicilinin temiz olmasından dolayı cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

"ÇOCUKLARIM İÇİN TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

İHA'da yer alan habere göre duruşmada kendisini savunan sanık H.A.'nın son sözü “Çocuklarım için tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” olurken kararın ardından hüngür hüngür ağladı.

YAKINLARI DA DURUŞMAYA GELDİ

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık H.A. ve avukatı Ebru Büyük hazır bulundu. Duruşmayı sanık H.A.’nın yakınları da izledi.

"BEBEĞİ KORKTUĞUM İÇİN SAKLADIM"

Mütalaaya karşı savunma yapmak için söz alan sanık H.A., 20 yıllık evli olduğunu belirterek hamileliğini yakınlarından gizlediğini söyledi. 3 çocuğunun daha olduğunu aktaran H.A., “Şimdiye kadar onlara fiske bile vurmadım. Ben bebeği bir arkadaşım vasıtasıyla bir aileye ya da yuvaya vermeyi düşünüyordum. Onu yaşatmak istiyordum ama yapamadım. Niyetim asla bebeğe zarar vermek değildi. Ben bebeği korktuğum için sakladım. Ben ceza alırsam 3 çocuğumun hayatı kararır” dedi.

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