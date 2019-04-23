Doktorlar, dört aylık bir bebeğin beyninde inanılmaz bir şey keşfetti. Bir bebeğin beyninde bulunan tümörde tamamen gelişmiş bir diş buldular.

İngiliz gazete Daily Star'da yer alan habere göre; başı hızla büyüyen çocuk MR'a girdi. MR sonuçlarına göre; çocuğun beyninde tümörün yanı sıra alt çenede bulunan dişlere çok benzeyen yapılar olduğunu belirtti. Ameliyata giren cerrahlar, dört aylık bebeğin beynindeki tümörde bir de tamamen gelişmiş bir diş buldu. Uzmanlar, henüz dört aylık olan bir bebekte böylesine gelişmiş bir dişin bulunmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Beynindeki tümör alınan bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çocuğun ameliyatını yapan Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Beyin Cerrahı Dr. Narlin Beaty, "Beyinde bulunan herhangi bir tümör tipinde her gün diş görmüyorsunuz. Bu kraniofaringioma (kistik, epitelyal, iyi huylu bir beyin tümörü) tipinde daha önce hiç duyulmamış bir şey" dedi.

Çocuğun durumuyla ilgili bilgi veren Dr. Narlin Beaty, "Bu, beyninin merkezinde bulunan büyük bir tümördü. Modern cerrahi çağından önce olsaydı bu çocuk hayatta kalamazdı" dedi.

Dişlerin ileri çalışmalar için patolojiye gönderildiği açıklandı.