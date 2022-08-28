Müebbetten beraate! 0:00 / 0:00

İddiaya göre, Trabzon’un Tonya ilçesi Hoşarlı Mahallesi’nde yalnız başına doğum yapan Pınar Ç.’nin, dünyaya getirdiği erkek bebek bir süre sonra hayatını kaybetti. Anne Pınar Ç., hayatını kaybeden bebeğini bahçeye gömdü. Bir süre sonra Pınar Ç.’nin babası Mustafa Ç., bahçede çalışırken, toprağa gömülü yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi buldu. Bunun üzerine diğer aile üyeleri de durumdan haberdar edildi. Ailenin kadınları, kontrol ettikleri Pınar Ç.’nin bebeğin annesi olduğunu tespit etti. Bebeğin Pınar Ç.’ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine Mustafa Ç. kızına bebeğin babasının kim olduğunu sordu. Pınar Ç., çocuğun babasının Ogün K. olduğunu söyledi. Bunun üzerine Baba Mustafa Ç. ile amca Yılmaz Ç., Pınar Ç.’yi Ogün K.’nın ailesi ile birlikte yaşadığı Vakfıkebir’deki evine bıraktı.

BEBEK GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

Pınar Ç.'nin bebeğini gömdüğü ve olayı öğrenen aile üyelerinin de suçu gizlediği yönünde ihbar alan jandarma harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda jandarma ekipleri, toprağa gömülü halde 3.5 kilo ağırlığında bir erkek bebeğin cansız bedenini buldu. Jandarma Pınar Ç.’nin yanı sıra baba Mustafa Ç., yenge Şükran Ç., amca Yılmaz Ç., tecavüzle suçlanan teyzesinin oğlu Ogün K., teyze Fatma K. ve teyzesinin eşi Adem K.’yı gözaltına alındı.

BEBEĞİ GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Pınar Ç., kuzeni Ogün K. tarafından tecavüze uğradığını ve hamile kaldığını belirterek, “Bebeği çarşafa sarıp koltuk üzerine bıraktım. Daha sonra geri döndüğümde öldüğünü gördüm. Korktuğum içinde bebeği gömdüm” dedi.

Gözaltına alınan akrabalar ise birbirlerini suçladı. İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu ise bebeğin çarşafa sarılması sonucu yüzü açık olmadığından boğularak öldüğü yönünde rapor verdi. Tonya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Pınar Ç. tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında ise tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

SAVCI DOSYAYI MAHKEMEYE GÖNDERDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, Pınar Ç.’nin altsoya karşı olası kasıtla öldürme suçundan, diğer şüphelilerin ise suçu bildirmemekten yargılanmasına karar verdi. Pınar Ç.’nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep eden soruşturmacı savcı, diğer şüpheliler Şükran Ç., Yılmaz Ç., Adem K., Fatma K., Ogün K. ve Mustafa Ç.’nin her biri hakkında 1.5 yıl hapis istedi.

MAHKEMEDE BİRBİRLERİNE SUÇLADILAR

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Pınar Ç., tecavüz mağduru olduğunu söylediği ve pişmanlık duyduğunu belirtti. Tecavüzle suçlanan Ogün K. ise rızaya dayalı bir birliktelik yaşandığını savundu ve çocuğun öldürülüp öldürülmediğinden bilgisinin olmadığını belirtti.

Baba Mustafa Ç. ise yatalak eşine ve engelli kızına bakmak zorunda olduğu için jandarmaya kendisinin gitmediğini Ogün K.’nın ailesine kendilerinin ihbarda bulunmalarını söylediğini ileri sürdü. Amca Yılmaz Ç. yenge Şükran Ç., Ogün K.’nın annesi Fatma K. ve babası Adem K. birbirlerini suçladı.

YEREL MAHKEME MÜEBBET CEZASI VERDİ

1. Ağır Ceza Mahkemesi suçu bildirmemekten yargılanan 6 kişi hakkında beraat verirken, Pınar Ç. hakkında ise kendisini savunamayacak olan altsoyu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın yargılama sırasında duyduğu pişmanlıktan ötürü cezasının müebbet hapse çevrilmesine hükmetti.

Cezayı duyan Pınar Ç. mahkemede sinir krizi geçirerek babasına, "Kurtar beni baba. Beni cezaevine gönderme" diyerek yardım istedi.

KARAR İSTİNAF’TA BERAATE DÖNDÜ

Pınar Ç.’nin aldığı ceza Bölge Adliye Mahkemesi taşındı. Avukat Mustafa İsaoğlu, Pınar Ç.'nin kız kardeşiyle birlikte zihinsel engelli okuluna gittiğini belirterek, tanık kız kardeşinin ifadesinin dikkate alınmasını talep etti. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararı bozarak sanığın beraatine karar verdi.

Kararda, “Eylemin taksirle ölüme neden olma suçunu oluşturduğu anlaşıldığı ve ölen bebeğin sanığın çocuğu olduğu, meydana gelen ölüm olayınca bebeğin annesi olan sanıkta kişisel ve ailevi bakımdan etkilendiği ve mağduru olduğu kabul edildiği, dolayısıyla bir cezaya hükmedilmesinin gereksiz kalacak şekilde mağdur olmasına yol açtığı değerlendirilmekle ceza verilmesine yer olmadığına ve tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.