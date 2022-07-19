Bebeklerde İç Ateş Basması Neden Olur, Nasıl Düşürülür? Bebeklerde İç Ateş Belirtileri ve Tedavisi

Bebeklerde iç ateş basması neden olur? 0:00 / 0:00

Çocukların gelişim dönemlerinde ateşli hastalıkların görülmesi normaldir. Ancak ateş hastalığı türlerinden biri olan iç hastalıkta daha dikkatli olunması gerekmektedir. Peki, iç ateş nedir ve neden olur?

Bebeklerde İç Ateş Belirtileri

Ateş hastalığı, hipotalamus olarak isimlendirilen yerin etkilenmesinden ortaya çıkar. İç ateş de bu etkilenmeye karşı vücudun verdiği tepkidir. Bağışıklık sisteminden kaynaklanan bir hastalık ola iç ateşin belirtileri ise şunlardır :

Baş ağrısı yoğun bir şekilde hissedilir.

Konsantrasyon bozukluğu görülür.

Ani üşüme ve titreme meydana gelir.

Bebeklerde rastlanılmayan bir halsizlik ve yorgunluk gözlemlenir.

Kas ağrısı olur.

Acı hassasiyeti artar.

Kalp atışları hızlanır.

Bebeklerde İç Ateş Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerde iç ateş olup olmadığı vücut ısısında meydana gelen değişiklikten anlaşılır. Ancak bazı durumlardan bebekte iştahsızlık, ishal ya da kabız durumu, ani üşüme belirtileri de iç ateşin anlaşılmasına yardımcı olur. İç ateşten şüphelenildiği andan anne ve baba adayların ılık su ile duş uygulaması yapması gerekir. Eğer sonuç alınmaz ise bebek hastaneye götürülmelidir.

Bebeklerde İç Ateş Nasıl Ölçülür?

İç ateşin bebeklerde nasıl ölçüleceği de merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alır. Bebeklerde iç ateş ölçmek için ağızdan, koltuk altından ya da makat bölgesinde ateş ölçümü yapılır. Bebeklerde genel olarak tavsiye edilen iç ateş ölçme yöntemi ise makattan ya da koltuk altından ölçülmesidir. Ağızdan ölçüm yapılması tavsiye edilmez. Yapılan bu ölçümde eğer bebeğin vücut ısından ani bir yükseliş varsa bu iç ateş olarak değerlendirilebilir.

Bebeklerde İç Ateş Nasıl Düşürülür

Ateş düşürmek için halk arasında bilinen ve uygulanan bazı yöntemler, bebeklerde durumu daha kötüye götürebilir. Bunlardan biri de soğuk suyun altına bebekleri sokmaktır. Soğuk su, iç ateşi olan bebeklerin daha fazla titremesine neden olur. Bu yüzden bebeklere iç ateş durumunda ılık su ile duş aldırılmalıdır. İç ateş yükseldiğinde ilk adımda ilaç kullanmak da doğru değildir.

Bebeklerde İç Ateş Tedavisi?

Bebeklerde iç ateş hastalığının meydana gelmesi, anne ve babalar için korkutucu olabilir. Ancak iç atei tedavisi için öncelikle anne ve babanın sakin kalması gerekmektedir. İç ateş sırasında bebeğin ateşinin düşürülmesi için ılık su ile duş aldırılması gerekir. Eğer bir saat içinde ateş de azalma olmazsa vakit kaybetmeden doktora gösterilmesi gerekir. Burada doktor kontrolünde uygulanan tedavi yönteminin ardından yine doktorun kontrolü ile evde de bebeğin ateş durumu takip edilmelidir. Bu noktada bebeğin kat kat giydirilmemesi gerekir. Aynı zamanda bol sıvı alımının da sağlanmasına özen gösterilmelidir.

Bebeklerde İç Ateş Basması Neden Olur?

İç ateşin meydana gelmesinin nedeni enfeksiyonlardır. Bebeklerin de bağışıklık sistemi yetişkin bireylere göre daha savunmasız olması vücudu bakteri ve enfeksiyonlara karşı daha korumasız bir hale getirir. Özellikle üst yolu solunum enfeksiyonları iç ateşe neden olabilir. İşte, bebeklerde iç ateş basması neden olur ? sorusunun cevapları: