Bebekleri sallayarak uyutmak zararlı mı?

Diğer ve en önemli sebep ise bebeklerde sallanma ile oluşabilecek beyin hasarıdır. Sallanma hareketi, beyin için sakıncalıdır. Bu durum beyinde kanama, travma veya epilepsi gibi durumlara sebebiyet verebilir.

Hatta bebeği sertçe sallamak, Sarsılmış Bebek Sendromu denilen ve bebeğin beyinsel zarar görmesine neden olan bir durumu bile ortaya çıkarabilir.