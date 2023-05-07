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Bebekleri sallayarak uyutmak zararlı mı?

Birçok ebeveyn, geleneksel olarak bebeklerini sallayarak uyutuyor. Bu yöntem, oldukça işe yarar gibi gözükse de aslında bebekler, sallanmanın etkisiyle hafif bayılma denilen bir duruma geçiyor. İşte, detaylar...

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  • Bebekleri sallayarak uyutmak zararlı mı? Bebekleri sallamanın ne gibi zararları var?

    Birçok ebeveyn, bebeklerini uyutmak için sallama yöntemini kullanıyor. Bu, çok eskilerden beri uygulanan ve doğru olduğu düşünülen geleneksel bir yöntem ancak maalesef ki doğru değil. Bebekleri sallayarak uyutmanın birçok zararı var.
  • Bebekleri sallayarak uyutmak zararlı mı? Bebekleri sallamanın ne gibi zararları var?

    Bebekleri sallayarak uyutmak uyku kalitesini sekteye uğratır. Bebeğin sakince uykuya dalması gerekirken sallanma suretiyle uykuya geçiş yaptığında derin bir uyku hali olmaz ve gece boyu aralıklarla uyanmasına neden olur.
  • Bebekleri sallayarak uyutmak zararlı mı? Bebekleri sallamanın ne gibi zararları var?

    Bununla beraber, bebeklerin sallanması onların uyumasını sağlamaz, sadece bebeğin bayılmasına neden olur. Bebeklerin iç kulağında yer alan vestibüler labirent adı bir bölüm vardır ve bu bölüm, dengeyi sağlamak ile görevlidir. 
  • Bebekleri sallayarak uyutmak zararlı mı? Bebekleri sallamanın ne gibi zararları var?

    Bebek, sallanmaya başladığı andan itibaren içi sıvı dolu olan bu bölge de sallanarak, alarm durumuna geçer ve bebekte baş dönmesi yaratır. Bu sayede sersemleyen bebekler hafif bayılma durumu yaşar. Çoğu ebeveynin uyku sandığı durum aslında bayılmadır.
  • Bebekleri sallayarak uyutmak zararlı mı? Bebekleri sallamanın ne gibi zararları var?

    Bununla birlikte, bebeği bu şekilde alıştırmak yetişkinlik hayatına kadar uzanacak bir uyku problemi yaratabilir. Örneğin; büyüdüğü zaman da ancak bu şekilde uykuya geçiş yapabilir. 
  • Bebekleri sallayarak uyutmak zararlı mı? Bebekleri sallamanın ne gibi zararları var?

    Diğer ve en önemli sebep ise bebeklerde sallanma ile oluşabilecek beyin hasarıdır. Sallanma hareketi, beyin için sakıncalıdır. Bu durum beyinde kanama, travma veya epilepsi gibi durumlara sebebiyet verebilir.

    Hatta bebeği sertçe sallamak, Sarsılmış Bebek Sendromu denilen ve bebeğin beyinsel zarar görmesine neden olan bir durumu bile ortaya çıkarabilir. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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