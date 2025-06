Beçin Antik Kenti'ndeki kazılarda ok uçları bulundu

Birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı Beçin Antik Kenti'nde, Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aya çıkarılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Bir dönem Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik de yapan Beçin Antik Kenti'nde, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor.

Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, Beçin'in Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden biri olduğunu, 2025 yılı kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İç kalenin iç kısmı ve çevresinde kazılar yaptıklarını belirten Pektaş, "İç kale burçlarından birinde yaptığımız kazı çalışmalarında son 2 günde 100'den fazla ok ucu gün yüzüne çıktı. Bunlar Türk dönemine ait ok uçları. Tabii ki askeri yapılarda bu tür ok uçlarının ve silah parçalarının bulunması gayet normal. Ok uçları, son kullanımdan sonra buralarda insanların bulunmadığını göstermesi açısından çok değerli. Bu nedenle Anadolu Türk Arkeolojisi açısından çok önemli" dedi.

Pektaş, iç kaledeki daha önce çıkan kalkolitik döneme ait mezarlar da göz önüne alındığında Beçin'de yaklaşık 5 bin yıllık yerleşimin kesintisiz sürdüğünü, bu nedenle ortaya çıkan buluntuların kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. "OK UÇLARININ SAYISI ARTACAK" İç kalede mezar ve kale hamamının çevresinde de çalışmaların başlayacağını vurgulayan Pektaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bulunan ok uçları henüz yeni çıktığı için temizliği yapılmadı. Laboratuvarda işlem görmediler ama gördüğümüz kadarıyla kovanlı ok uçları elimize geçti. Önümüzdeki günlerde bunların sayısının artacağını düşünüyoruz ayrıca geçen yıllarda ortaya çıkardığımız Pers Kulesi olarak adlandırdığımız mekanda kazılarımız devam ediyor. Buranın arka cephesinde sonradan örüldüğü anlaşılan duvarın yıkılmasıyla gördüğümüz mağara kısmında da kazılar tamamlandı. Hem mekanın iç kısmında hem mağarada yaptığımız kazılarda milattan önce 6. yüzyıla kadar inen buluntularla karşılaştık. Bunlar Beçin ve çevresinin arkeolojik geçmişi açısından oldukça kıymetli bilgi veriyor."