David Beckham sahibi olduğu Inter Miami'ye dünyaca ünlü yıldızları kazandırmak için harekete geçti.

İspanya ve Ingiltere basınında çıkan haberlere göre; Beckham, Barcelona'da kazanmadık kupa bırakmayan Lionel Messi ile Luis Suarez'i bir araya getirmek için görüşmelere başladı.

Suarez'in Atletico'dan sezon sonu ayrılacağı, Messi'nin de PSG'de mutsuz olduğu belirtilen haberde David Beckham'ın yeni bir projeye bu isimlerle start vermek istediği kaydedildi.

Beckham'ın ayrıca Barcelona'da top koşturan Jordi Alba ve Sergio Busquets'i de transfer etmek istediği belirtildi.

Inter Miami'yi 2018 yılında satın alan Beckham, Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi, Kieran Gibbs ve DeAndre Yedlin gibi oyuncuları takıma katmıştı.