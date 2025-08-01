BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 1 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 1 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. BEDAŞ ve AYEDAŞ bakım ve onarım çalışmaları sonucunda elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri kendi sitesi üzerinden günlük olarak duyurmaya devam ediyor. İşte 1 Ağustos 2025 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası'nda, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği bilinmektedir. Elektrik kesintisi yaşayanlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı arıyor. İşte detaylar...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 1 Ağustos Cuma günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ