Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BEDAŞ - AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 1 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 1 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 1 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. BEDAŞ ve AYEDAŞ bakım ve onarım çalışmaları sonucunda elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri kendi sitesi üzerinden günlük olarak duyurmaya devam ediyor. İşte 1 Ağustos 2025 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 01:47 Güncelleme: 01.08.2025 - 01:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası'nda, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği bilinmektedir. Elektrik kesintisi yaşayanlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı arıyor. İşte detaylar...

        2

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 1 Ağustos Cuma günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        3

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"
        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Fenerbahçe, Semedo transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Semedo transferini açıkladı!
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği