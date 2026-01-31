Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 1 Şubat 2026 Pazar İstanbul elektrik kesintisi ne zaman başlayacak, elektrikler saat kaçta gelecek?

        10 ilçede elektrik kesintisi: 1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi programı

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 1 Şubat Pazar günü İstanbul'da elektrik kesinti programını açıkladı. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu yanıt buldu. İşte 1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 23:10 Güncelleme: 31.01.2026 - 23:10
        İstanbul genelinde meydana gelecek elektrik kesinti programı AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden günlük olarak yayınlanıyor. İstanbul genelinde 10 ilçede bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte detaylar...

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 1 Şubat Pazar İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        İşte elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler

        Arnavutköy

        Bağcılar

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Beyoğlu

        Fatih

        Güngören

        Küçükçekmece

        Sarıyer

        Silivri

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
